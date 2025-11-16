شذى حسون تفتح النار على بسمة بوسيل: ضائعة ومجرد ظل لشخص آخر

شنت الفنانة شذى حسون هجوماً لاذعاً على الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد تصريحات التي عبّرت فيها عن انزعاجها من تدخل حسون في حياتها الخاصة والتعليق على قراراتها الشخصية من دون وجود علاقة تجمعهما.



بداية الخلاف تعود إلى مقابلة تلفزيونية أجرتها شذى حسون في الماضي، تحدثت خلالها عن طلاق بسمة بوسيل من الفنان تامر حسني، معتبرة أن رد فعل بوسيل كان “تصرف امرأة غاضبة”، رغم إشادتها بموهبتها وشخصيتها اللطيفة. وأوضحت حسون أنها ترى أن بسمة تفتقد الخبرة الحياتية الكافية لأنها تزوجت مبكراً بعد خروجها من برنامج “ستار أكاديمي”، ولم تمرّ بتجارب معقدة تمنحها هذا النضج، وهو ما أثار امتعاض بوسيل التي التزمت الصمت في ذلك الوقت.



لكن بسمة بوسيل عادت مؤخراً وردّت في مقابلة تلفزيونية معتبرة أن بعض الفنانين يتدخلون في حياتها بلا مبرر، مؤكدة أنها لم تطلب رأي أحد في أمورها الشخصية. وبخصوص شذى حسون تحديداً، قالت إن ما قالته ليس مهماً ولا يعنيها، وإنها لا تجمعها بها أي صداقة كي تستشيرها أو تمنحها في تقييم تجربتها.



ردّ شذى جاء عبر فيديو متداول على مواقع التواصل، عبّرت فيه عن أسفها “لكل إيجابية” قالتها بحق بوسيل، مشددة على أنها لم تنتقدها بل كانت تمدحها، لكنها في المقابل تعرضت لهجوم غير مبرر. وأضافت أنها التقت بسمة للمرة الأولى في كواليس “ستار أكاديمي” عندما كانت تشارك ككورال في البرنامج الذي استضاف شذى كنجم.



وأكدت حسون أنها حرصت على الكلام عنها بلطف كونها تحمل أصولاً مغربية، لكنها ترى بحسب تعبيرها أن بوسيل “ضائعة ومجرد ظل لشخص آخر”، في تصعيد واضح للخلاف بين الطرفين الذي بات مادة التداول عبر مواقع التواصل.