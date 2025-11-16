محمد شاكر ينهار باكياً على المسرح… لحظة تهزّ الرياض

شنت الفنانة العراقية شذى حسون هجوماً لاذعاً على الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد تصريحات الأخيرة التي عبّرت فيها عن انزعاجها من تدخل حسون في حياتها الخاصة والتعليق على قراراتها الشخصية من دون وجود علاقة تجمعهما.
حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.
أعلنت الفنانة حلا شيحا دعمها الكامل لصديقتها المقربة دينا الشربيني بعدما طالتها موجة شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت تورطها في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن رفاعي بعد 14 عامًا من الزواج.