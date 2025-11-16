محمد شاكر ينهار باكياً على المسرح… لحظة تهزّ الرياض

شهد حفل الفنان في لحظة لافتة بعدما لم يتمالك نفسه وذرف الدموع أثناء غنائه أغنية ارتبطت بوالده الفنان فضل شاكر.

