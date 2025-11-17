أول ظهور لـ مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور في شهر العسل

View this post on Instagram
A post shared by Ahmed Taymour (@ahmed_taymour_khalel)
A post shared by Ahmed Taymour (@ahmed_taymour_khalel)
شهد مسلسل "شراب التوت" Kızılcık Şerbeti واحدة من أكبر موجات الانسحاب منذ انطلاقه، بعدما ودّع العمل عدد من أبرز نجومه مع وصوله إلى الحلقة 113، من بينهم سيلا تورك أوغلو، إمره ألتينتوبراك، باتوهان بوزكورت يوزغوليتش، وإيجي أيرتيم
فتحت صوفي غريغوار ترودو، طليقة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، قلبها حول علاقته الجديدة مع المغنية العالمية كاتي بيري، مؤكدة أنها تركز حاليًا على نموها الشخصي والحفاظ على توازن حياتها الأسرية بعد الانفصال.
عبّرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن غضبها الشديد بعد حادثة الاعتداء على شيخ أحد مساجد حمص، إثر قوله عبارة “حيّ على خير العمل” في الأذان بدلاً من “حيّ على الفلاح”.