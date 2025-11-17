أول ظهور لـ مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور في شهر العسل

وارتدت مي تنورة بيضاء مع قميص ونظارة شمسية، فيما اختار إطلالة كلاسيكية بقميص أبيض وسروال أسود.وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا فور نشرها، إذ انهالت التعليقات المهنئة والدعوات بالسعادة الدائمة للعروسين.وكانت مي قد احتفلت بعقد قرانها قبل أيام في حفل عائلي بسيط اقتصر على المقربين، وشهد حضور الفنان السعدني، الصديق الأقرب لها في الوسط الفني.