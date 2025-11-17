أحمد سعد يطمئن الجمهور من المستشفى في اول ظهر له بعد الحادث

خرج الفنان المصري بأول رسالة إلى جمهوره كشف فيها تفاصيل حالته بعد تعرّضه لحادث سير مروع يوم الجمعة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي نُقل إثره إلى المستشفى.

وفي التفاصيل ظهر في مقطع فيديو نشره عبوبدا الفنان متفائلًا رغم الإرهاق الواضح، موجهاً كلمات طمأنة لمحبيه قائلاً: بطمن كل جمهوري، أنا بخير وفي نعمة، متبصش للوحش بص للحلو، الوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لله إني موجود وشفت حب الناس، وطلعت بأقل الأضرار، إن شاء مش أكتر من 5 أيام وهكون موجود مع جمهوري.

وحرص شكر كل من تواصل معه أو تابع حالته، مؤكداً أن محبة الناس كانت أقوى ما خفف عنه صدمة الحادث.ر حسابه على " "، التُقط من داخل غرفته في المستشفى، ليؤكد أن حالته مستقرة وأنه تجاوز الحادث بأقل الأضرار.