قبلت الفنانة اللبنانية الليدي مادونا ان تخوض تحدي اسئلة الجمهور

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.



