أربعة مؤثرين كوميديين يفتحون ملفات الألم خلف الضحكة في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"

في الحلقة الجديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، يظهر أربعة من الأسماء البارزة في مجال المحتوى الكوميدي: بهلوق، ميدو، ينال الخيّاط، ووائل .

وتذهب الحلقة بعيدًا النمطية، لتكشف الجانب الإنساني من حياة هؤلاء ، وكيف يواجهون الضغط المستمر لإضحاك الجمهور بينما يحاول كل منهم الحفاظ على توازنه الشخصي.



ويتحدّث الضيوف عن لحظات لا تراها الكاميرات، وعن الإرهاق الذي يرافق محاولتهم الدائمة لإنتاج محتوى جديد يحافظ على حبّ الجمهور. كما يناقشون سؤالًا أساسيًا: هل يُسمح للكوميدي أن يتعب؟ أم أن الجمهور يطالبه بالضحك مهما كانت حالته النفسية؟



تُعرض الحلقة يوم الخميس الساعة 22:00 على شاشة الجديد، فيما يُعاد عرضها يوم الجمعة الساعة 21:00 على فن عبر ، في حلقة ينتظرها الجمهور للكشف عن الوجه الخفي للكوميديا، وما تحمله من صراع داخلي لا يظهر خلف الضوء.







