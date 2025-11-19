أربعة مؤثرين كوميديين يفتحون ملفات الألم خلف الضحكة في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"

وتذهب الحلقة بعيدًا عن الصورة
النمطية، لتكشف الجانب الإنساني من حياة هؤلاء الشباب
، وكيف يواجهون الضغط المستمر لإضحاك الجمهور بينما يحاول كل منهم الحفاظ على توازنه الشخصي.
ويتحدّث الضيوف عن لحظات لا تراها الكاميرات، وعن الإرهاق الذي يرافق محاولتهم الدائمة لإنتاج محتوى جديد يحافظ على حبّ الجمهور. كما يناقشون سؤالًا أساسيًا: هل يُسمح للكوميدي أن يتعب؟ أم أن الجمهور يطالبه بالضحك مهما كانت حالته النفسية؟
تُعرض الحلقة يوم الخميس الساعة 22:00 على شاشة الجديد، فيما يُعاد عرضها يوم الجمعة الساعة 21:00 على قناة الجديد
فن عبر يوتيوب
، في حلقة ينتظرها الجمهور للكشف عن الوجه الخفي للكوميديا، وما تحمله من صراع داخلي لا يظهر خلف الضوء.