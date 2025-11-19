ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان أخضر يتوقيع لبناني

أثارت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، موجة تفاعل على بعد تداول صور ومقاطع فيديو للفستان الذي ظهرت به خلال استقبال ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الأمريكي على شرفه في البيت .

وتوقّف النشطاء عند اللون الأخضر اللافت لفستان ميلانيا، معتبرين أن اختياره لم يكن عشوائياً، بل يحمل دلالة رمزية واضحة تعكس احتراماً للضيف السعودي، لكونه اللون في السعودي.

هذا التفصيل أثار إعجاب المتابعين الذين رأوا في الإطلالة رسالة دبلوماسية راقية ترافق مراسم استقبال بروتوكولية عالية المستوى.

المشهد الاحتفالي لم يقتصر على ذلك، إذ رافق صف من الخيول السوداء سيارة الليموزين التي أقلّت ولي العهد إلى مدخل البيت ، في استعراض دبلوماسي مُتقن يعكس أهمية الزيارة التي اتخذت طابع «زيارة دولة» بكل تفاصيلها.

كما أعلنت فرق الموسيقى العسكرية وصول الأمير بن سلمان، بينما حلّقت طائرات مقاتلة من طراز F-35 في سماء ، وهي الطائرات التي لطالما تحدّث ترامب عن رغبته في بيعها للرياض ضمن صفقات عسكرية ضخمة.

زيارة ولي العهد إلى البيت الأبيض حملت طابعاً رسمياً لافتاً، سواء من خلال العروض العسكرية أو من خلال الإشارات البروتوكولية الرمزية، مثل إطلالة ميلانيا، التي تحوّلت إلى مادة رئيسية للنقاش على مواقع التواصل.