انهاء حياة التوأم الأسطوري أليس وإلين كيسلر يودّع أوروبا أيقونتي الغناء والاستعراض

رحلت الشقيقتان التوأم أليس وإلين كيسلر، أيقونتا الغناء والاستعراض في ، بعد اتخاذهما قرارًا مشتركًا بإنهاء حياتهما عبر «انتحار مُساعَد» داخل منزلهما في بلدة غرونفالد قرب ميونخ، يوم الاثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، عن عمر بلغ 89 عامًا.

وبحسب جمعية "DGHS" المعنية بالموت الرحيم، لجأت الشقيقتان إلى هذا الخيار بعد عام كامل من والتخطيط، حيث سجلتا رسميًا في برنامج الجمعية الذي يوفّر أطباء ومحامين مختصين يشرفون على هذه الإجراءات ضمن الأطر القانونية. وأوضحت الجمعية أن أليس وإلين لم تعانيا من أي أمراض خطيرة، بل اتخذتا القرار بدافع الرغبة في الرحيل سويًا بطريقة وصفَتاها سابقًا بأنها “هادئة ومحترمة”.



وأكدت الجمعية أن العملية جرت وفق القانون الألماني الذي يجيز «الموت بمساعدة طبية» منذ عام 2019، حيث تناولت الشقيقتان بأنفسهما الجرعة الدوائية التي تُنهي الحياة، بحضور طبيب ومحامٍ أبلغا الشرطة بعد اكتمال الإجراء.



وكانت الشقيقتان قد أعلنتا في أبريل 2024 رغبتهما في جمع رفاتهما داخل صندوق واحد، إلى جانب رماد والدتهما إلسا وكلبهما “ييلو”، وهو ما سيتم تنفيذه وفق وصيتهما التي سلّمت للجمعية قبل أشهر.



وضعت أليس وإلين بصمتهما في تاريخ الفن منذ بداياتهما راقصتين في أوبرا لايبزيغ، قبل أن تنطلقا احترافيًا بعمر السادسة عشرة، وتمثلان ألمانيا في مسابقة يوروفيجن عام 1959. كما ظهرتا مرارًا على برنامج The Ed Sullivan Show، وتصدرتا غلاف مجلة Life، واحتكتا بكبار نجوم العصر مثل فريد أستير، فرانك سيناترا، إلفيس بريسلي، وروك هادسون.



قدّم المصمم الأمريكي دون لوريو الشقيقتين إلى الجمهور الإيطالي عام 1961، لتتحولا هناك إلى رمز للموضة والجاذبية والاستقلالية النسائية، واستمر حضورهما الفني حتى السنوات ، حيث شاركتا في عروض مسرحية موسيقية بين برلين وميونخ وفيينا بين 2015 و2016.



وعلى الرغم من علاقاتهما العاطفية المتعددة، رفضت أليس وإلين الزواج تمامًا، مستشهدتين بمعاناة والدتهما من العنف الأسري، ومؤكدتين في مقابلات سابقة أنهما اختارتا حياة الاستقلال والحرية منذ سنوات المراهقة.