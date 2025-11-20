الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تطورات جديدة في قضية فين ديزل بشأن تعديه على مساعدته
تطورات جديدة في قضية فين ديزل بشأن تعديه على مساعدته
A-
A+

تطورات جديدة في قضية فين ديزل بشأن تعديه على مساعدته

فن

2025-11-20 | 09:12
تطورات جديدة في قضية فين ديزل بشأن تعديه على مساعدته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تطورات جديدة في قضية فين ديزل بشأن تعديه على مساعدته

أسدلت المحكمة الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مسيرة الممثل العالمي فين ديزل، بعدما أعلنت براءته من كل الدعاوى التي تقدّمت بها مساعدته السابقة آستا جوناسون، والتي زعمت تعرّضها لاعتداء جنسي خلال تصوير فيلم Fast 5 في فندق سانت ريجيس بمدينة أتلانتا عام 2010.

 قرار التبرئة جاء بعد معركتين قضائيتين امتدتا لعامين، شهدتا تبادل الاتهامات وتقديم ملفات قانونية معقدة حول ما إذا كانت الدعوى مقبولة ضمن القوانين المعمول بها.

وبحسب ما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني، عبّر برايان فريدمان، محامي فين ديزل، عن ارتياحه للحكم، مؤكداً أن فريق الدفاع كان واثقاً من أن الادعاءات “لا أساس لها”. وأضاف أن القرار يُنهي “ملفاً أرهق موكله” وأن ديزل سعيد بإغلاق هذه المرحلة بالكامل.

لكن وعلى الرغم من إسقاط آخر الدعاوى، فإن الملف لم يُغلق بشكل نهائي، إذ أعلنت آستا جوناسون عبر محاميها ماثيو هيل نيتها استئناف الحكم. وأوضح هيل أن القاضي لم يُصدر حكماً بشأن ما إذا كان الاعتداء قد وقع فعلاً أم لا، وإنما جاء القرار لأسباب تتعلق بصلاحية تطبيق القانون. وبحسب ما نشره موقع ديدلاين، أوضح القاضي دانيال إم. كراولي أن الدعوى استندت إلى قانون ولاية كاليفورنيا، في حين أن الحادثة المزعومة حصلت في ولاية جورجيا، ما يجعل تطبيق قانون ولاية أخرى غير جائز إلا بنصّ تشريعي واضح.

القاضي شدّد على أن محكمة كاليفورنيا غير مخوّلة بالنظر في أحداث وقعت خارج نطاقها الجغرافي وفق القانون الحالي، وهو ما جعل الدعوى غير قابلة للاستمرار من الناحية الإجرائية، دون الخوض في تفاصيل الادعاء الأساسي. هذا المسار القانوني المعقد فتح الباب أمام مزيد من الجدل، وسط توقعات بأن معركة الاستئناف قد تُعيد الملف إلى الواجهة في الفترة المقبلة.

أما فين ديزل، المعروف بعلاقته الهادئة بالإعلام وابتعاده عن التصريحات المثيرة، فلم يُصدر بياناً شخصياً بعد القرار، بينما يؤكد فريقه القانوني أن الحكم يمثل “انتصاراً للحقائق والقانون”، وأن موكلهم يتطلع الآن للعودة للعمل والتركيز على مشاريعه الفنية المقبلة، خصوصاً بعد فترة من الترقب والضغوط الإعلامية التي رافقت القضية طوال العامين السابقين.

اقرأ ايضا في فن

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور
07:57

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور

ظهر الفنان أحمد سعد لأول مرة علنًا بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا، وذلك في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث بدت وهي تتبادل المزاح معه وتطمئن جمهوره على وضعه الصحي.

07:57

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور

ظهر الفنان أحمد سعد لأول مرة علنًا بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا، وذلك في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث بدت وهي تتبادل المزاح معه وتطمئن جمهوره على وضعه الصحي.

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر
07:47

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.

07:47

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
07:45

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.

07:45

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.

اخترنا لك
أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور
07:57
أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر
07:47
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
07:45
شيرين عبدالوهاب تواجه مرحلة جديدة من الاكتئاب… وتطلب حماية من الأخبار السلبية
07:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025