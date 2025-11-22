الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
المؤثر ميدو يتأثر على الهواء ويستذكر لحظة تحرير سوريا
المؤثر ميدو يتأثر على الهواء ويستذكر لحظة تحرير سوريا
المؤثر ميدو يتأثر على الهواء ويستذكر لحظة تحرير سوريا

فن

2025-11-22 | 03:51
المؤثر ميدو يتأثر على الهواء ويستذكر لحظة تحرير سوريا
Aljadeed
المؤثر ميدو يتأثر على الهواء ويستذكر لحظة تحرير سوريا

قدّم برنامج "المؤثر الحقيقي" على قناة الجديد واحدة من أكثر حلقاته توتّرًا وعاطفة، بعدما تصدّرت ثلاثة محاور قوية واجهة الأحداث داخل الاستديو.

البداية كانت مع زوجة المؤثر السوري ميدو، التي كشفت أمام الجميع سرًّا خطيرًا عاشته بصمت لسنوات، حيث روت لحظة تعرّضها لخطر الموت وكيف نجت بأعجوبة. القصة فجّرت مشاعر ميدو الذي انهار باكيًا على الهواء، مؤكّدًا أن تلك الحادثة غيّرت حياته بالكامل.

بعدها ارتفع منسوب التوتر مع جدال عالي السقف بين ميدو ومؤثرة لبنانية شهيرة حول موضوع "التبنّي". النقاش خرج عن السيطرة قبل أن يتدخل المؤثر ينال في محاولة لتهدئة الموقف وإعادة الحوار إلى مساره.
 
وفي تطوّر ثالث، فتح ميدو ملف شقيقه المتبنّى، كاشفًا تفاصيل غير معروفة عن علاقته به، لتُصدم مجموعة المؤثرين بحديث إحدى المؤثرات اللبنانيات عن "الورثة" وما يمكن أن يسبّبه الموضوع من خلافات داخل العائلة.

الحلقة حصدت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، لما حملته من اعترافات حساسة، confrontations مباشرة، ولحظات إنسانية مؤثرة ظهرت للمرة الأولى أمام الكاميرا.

اقرأ ايضا في فن

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج
08:18

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج

عادت الفنانة أصالة نصري إلى واجهة التفاعل بعدما انتشر لها مقطع فيديو اعتُبر ردّاً غير مباشر على الانتقادات التي لاحقتها بسبب صورة ظهرت فيها من دون فلتر.

08:18

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج

عادت الفنانة أصالة نصري إلى واجهة التفاعل بعدما انتشر لها مقطع فيديو اعتُبر ردّاً غير مباشر على الانتقادات التي لاحقتها بسبب صورة ظهرت فيها من دون فلتر.

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي
07:36

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره بظهوره الأول بعد أزمته الصحيّة،إذ شارك في حفل زفاف نجل الممثلة ريم مصطفى، حيث حرص على دعمها ومشاركتها المناسبة وسط حضور فني اقتصر على المقرّبين.

07:36

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره بظهوره الأول بعد أزمته الصحيّة،إذ شارك في حفل زفاف نجل الممثلة ريم مصطفى، حيث حرص على دعمها ومشاركتها المناسبة وسط حضور فني اقتصر على المقرّبين.

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج
05:27

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج

كشف الموسيقي اللبناني عمر حرفوش، الرئيس السابق للجنة انتخابات ملكة جمال الكون، أنه قدّم استقالته بهدوء بعد اكتشاف ما وصفه بـ“تجاوزات خطيرة”. لكن المفاجأة جاءت لاحقاً حين أعلن بشكل صريح أن نتائج المسابقة كانت “مفبركة مسبقاً”.

05:27

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج

كشف الموسيقي اللبناني عمر حرفوش، الرئيس السابق للجنة انتخابات ملكة جمال الكون، أنه قدّم استقالته بهدوء بعد اكتشاف ما وصفه بـ“تجاوزات خطيرة”. لكن المفاجأة جاءت لاحقاً حين أعلن بشكل صريح أن نتائج المسابقة كانت “مفبركة مسبقاً”.

