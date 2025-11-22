راغب علامة يرد على من يزج اسمه في قضية فضل شاكر

خرج الفنان عن صمته بعد تداول اسمه في سياق قضية الفنان واتهامه بالاستفادة من وضعه لضمان نجاحه الفني.



وردّ علامة عبر مقابلة مؤكداً أن تصريحاته السابقة نابعة من حرصه على مصلحة ، وليست بدافع الكراهية كما صوّر البعض.

وأوضح علامة أنه نصح فضل شاكر بتسليم نفسه إلى اللبناني، مضيفاً: “البعض اتهمني بالكراهية والبغض وما في دولة… يسامحهم. قلت هذا الكلام لأنه الطريق الصحيح ليتمكن من الخروج من الأزمة”.

وميّز بين “فضل شاكر الفنان” و”فضل شاكر الآخر”، قائلاً: “الفنان أنا بحبه وبحب صوته، وكنت من أوائل الناس اللي شجعوه على الغناء، أما الثاني فما بحب أعطي رأي بالقضية، لكن أكن كل الاحترام للقضاء اللبناني اللي هو ملجأ كل إنسان حاسس حاله بدو يطلع من ورطة هو فيها”.

حديث علامة لاقى انتشاراً واسعاً، خصوصاً أنه يأتي في وقت حساس مع اقتراب محاكمة فضل شاكر.