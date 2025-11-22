وفاة عبد المحسن العبيكان والد قائد قوة الحرس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز

وقد سارعت عائلته إلى نشر بيان رسمي تتضمن تفاصيل الجنازة ومراسم العزاء، الأمر الذي جعل اسمه يتصدر قوائم الأكثر تداولاً، خصوصًا أنه والد إحدى الشخصيات التي تحظى باحترام كبير في الأوساط .

ونعت صفحات ومواقع محلية عديدة الفقيد، مؤكدة أنه وافته المنية يوم الجمعة، فيما أوضحت العائلة أن جثمانه وُري الثرى السبت في مدينة الرياض. كما أعلنت العائلة عبر حساباتها الرسمية أن الصلاة عليه أقيمت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد، قبل أن يُنقل إلى مثواه الأخير في مقبرة عرقة بحضور أقارب وأصدقاء ومعارف الراحل.

ويُعد عبد المحسن بن العبيكان والد العميد العبيكان، قائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي والمكلّف بحماية الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أنه عمّ المهندس العبيكان، السكرتير الخاص للأمير بندر بن سلطان. هذا الارتباط العائلي بشخصيات معروفة ورفيعة المستوى أسهم في اتساع نطاق انتشار خبر الوفاة وتعازي السعوديين.

ووفق ما نشرته الأسرة، فإن استقبال العزاء للرجال سيتم في آل عمران بمدينة الرياض خلال الأيام المقبلة. ولم تفصح العائلة عن سبب الوفاة، بينما ذكرت منشورات متداولة على منصات التواصل أن الراحل عانى من المرض في الفترة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتُعد عائلة العبيكان واحدة من العائلات المعروفة في السعودية بسمعتها الطيبة ومكانتها الاجتماعية، وقد عبّر الكثير من المتابعين عن تقديرهم الكبير لهذه العائلة ودورها في المجتمع، الأمر الذي انعكس في حجم التفاعل الكبير مع خبر وفاة ربّ الأسرة.