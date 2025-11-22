ردة فعل شقيق ملكة جمال الكون فاتيما بوش تؤكد الشبهات حول فوزها "بالوساطة"!

ويظهر في الفيديو الذي نشرته إحدى المؤثّرات الحاضرات أن شقيق فاتيما بدا مرتاحًا وغير متوتّر، حيث بدت على وجهه علامات الثقة واليقين، ما دفع عدداً من المتابعين إلى الاعتقاد بأن نتيجة التتويج كانت محسومة قبل صعود فاتيما إلى المسرح.

وازداد الجدل بعد تصريح الموسيقي اللبناني – الفرنسي ، الذي أعلن انسحابه من قبل أيام من ، مشيرًا إلى وجود “ خلف الكواليس”. ووفق ما قاله حرفوش، فإن اسم فاتيما بوش كان متفقًا عليه منذ أسابيع قبل التتويج، لافتًا إلى أن علاقة مهنية بين إدارة المسابقة ووالد فاتيما ربما لعبت دورًا في دفع النتيجة لصالحها.