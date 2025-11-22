ردة فعل شقيق ملكة جمال الكون فاتيما بوش تؤكد الشبهات حول فوزها "بالوساطة"!

ويظهر في الفيديو الذي نشرته إحدى المؤثّرات الحاضرات أن شقيق فاتيما بدا مرتاحًا وغير متوتّر، حيث بدت على وجهه علامات الثقة واليقين، ما دفع عدداً من المتابعين إلى الاعتقاد بأن نتيجة التتويج كانت محسومة قبل صعود فاتيما إلى المسرح.
وازداد الجدل بعد تصريح الموسيقي اللبناني – الفرنسي عمر حرفوش، الذي أعلن انسحابه من لجنة التحكيم قبل أيام من الحدث، مشيرًا إلى وجود “أمور خلف الكواليس”. ووفق ما قاله حرفوش، فإن اسم فاتيما بوش كان متفقًا عليه منذ أسابيع قبل التتويج، لافتًا إلى أن علاقة مهنية بين إدارة المسابقة ووالد فاتيما ربما لعبت دورًا في دفع النتيجة لصالحها.
لا تزال ملكة جمال جامايكا غابرييل هنري ترقد في العناية المركّزة في أحد مستشفيات تايلاند، بعد الحادث المروّع الذي تعرّضت له قبل ثلاثة أيام إثر سقوطها عن مقدّمة المسرح خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون.
توفي مصمم الأزياء الإيرلندي الشهير بول كوستيلو، المصمم الشخصي السابق للأميرة الراحلة ديانا وأحد أبرز الأسماء في أسبوع الموضة في لندن على مدى نحو أربعة عقود، عن عمر ناهز 80 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، السبت.
تصدّر الرئيس السوري أحمد الشرع مواقع التواصل بعد انتشار مقطع قصير يظهر فيه وهو يقوم بسحب الكرسي لزوجته لطيفة الدروبي كي تجلس أولاً، وذلك خلال احتفال رسمي بمناسبة اليوم العالمي للطفل.