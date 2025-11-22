الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فنانة عالمية تفارق الحياة بعد اصابتها بنوبة قلبية
فنانة عالمية تفارق الحياة بعد اصابتها بنوبة قلبية
فنانة عالمية تفارق الحياة بعد اصابتها بنوبة قلبية

فن

2025-11-22 | 11:03
فنانة عالمية تفارق الحياة بعد اصابتها بنوبة قلبية
فنانة عالمية تفارق الحياة بعد اصابتها بنوبة قلبية

رحلت النجمة الإيطالية أورزيلا فانوني عن عمر ناهز 91 عاماً داخل منزلها في مدينة ميلانو، بعد تعرضها لنوبة قلبية أنهت مسيرة فنية تُعد من الأبرز في تاريخ الموسيقى الإيطالية.

وُلدت فانوني في 22 سبتمبر عام 1934 في ميلانو، وبدأ نجمها يسطع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث حققت نجاحات واسعة وقدّمت مجموعة من الأغنيات التي لا تزال محفورة في ذاكرة محبّي الموسيقى الإيطالية، من أبرزها: "لايوناتامنتو"، "أنا راجيوني دي بيو"، "لا مورزيكا إي فينيتا" و"إرتنزيا".

تميّزت فانوني بأسلوب غنائي خاص، جمع بين القوة والأصالة، ما جعلها من أهم الأصوات النسائية في إيطاليا خلال تلك الحقبة. وكانت أول فنانة تحصل على جائزة تقديرية عن مجمل أعمالها من مهرجان سانريمو الموسيقي عام 1999، اعترافاً بإسهاماتها الكبيرة في المشهد الفني الإيطالي.

وذكر رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا أن أورزيلا فانوني تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الموسيقى الإيطالية، مؤكداً أن صوتها وإرثها الفني سيبقيان حاضرين في ذاكرة الجميع. كما أعرب وزير الثقافة الإيطالي إيشاندرو بنيني عن حزنه لرحيلها، قائلاً إن إيطاليا فقدت واحدة من أكثر الفنانات أصالة وتأثيراً، مشيراً إلى دورها المهم في تطوير الغناء والمسرح والأداء الإيطالي عبر عقود طويلة.

