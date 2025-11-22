“جنتلمان سوريا”.. لقطة أحمد الشرع لزوجته تثير موجة من التفاعل

ورغم أن اللقطة لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، إلا أنها أثارت موجة واسعة من التفاعل، إذ رأى فيها الكثيرون إشارة إلى احترام وتقدير.
وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء السورية أن الشرع وعقيلته شاركا في فعاليات اليوم العالمي للطفل، حيث استمعا لآراء الأطفال وطموحاتهم، مؤكدين التزام الدولة بتأمين بيئة آمنة وداعمة لهم.
ولم تغب التعليقات الطريفة عن المشهد، إذ تداول مستخدمون عبارات لافتة أبرزها: "أحمدنا جنتلمان… لكنكم تحبون الأمير هاري".
لا تزال ملكة جمال جامايكا غابرييل هنري ترقد في العناية المركّزة في أحد مستشفيات تايلاند، بعد الحادث المروّع الذي تعرّضت له قبل ثلاثة أيام إثر سقوطها عن مقدّمة المسرح خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون.
توفي مصمم الأزياء الإيرلندي الشهير بول كوستيلو، المصمم الشخصي السابق للأميرة الراحلة ديانا وأحد أبرز الأسماء في أسبوع الموضة في لندن على مدى نحو أربعة عقود، عن عمر ناهز 80 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، السبت.
أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم واحداً من أنجح حفلاتها في الرياض مساء الجمعة 21 نوفمبر، حيث امتلأت القاعة عن آخرها بجمهور احتفى بحضورها وتفاعل مع كل لحظة على المسرح.