حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس

وخلال جولتها في الحلبة، انضمّت بيونسيه وجي زي إلى بطل لويس هاميلتون، الذي عبّر بصراحة عن خيبة أمله من الموسم الحالي واصفاً إياه بأنه الأسوأ في مسيرته، رغم الحماس الكبير الذي رافق الجولة. وشاركت بيونسيه متابعيها مقطع فيديو قصيراً عبر وهي تتحضّر لركوب سيارة فيراري حمراء، مرفقة الفيديو بجملة: «Give it to mama»، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها.

أما إطلالتها فجاءت رياضية أنيقة، حيث ارتدت زيًا من تنسيق Louis Vuitton بألوان الأحمر والأسود والأبيض، وأكملت اللوك بقفازات سباق حمراء وخوذة تتناسب مع أجواء الفورمولا 1، لتتحوّل إلى واحدة من أكثر اللحظات تداولاً على السوشيال ميديا.

شهد أيضاً حضوراً ضخماً لنجوم عالميين مثل بن أفليك، نعومي كامبل، وكاثرين زيتا جونز التي ظهرت في لقطة رومانسية مع زوجها مايكل دوغلاس. كما قامت الممثلة سينثيا إريفو بجولة سريعة على الحلبة، فيما حضر لويس توملينسون لتسليم جائزة Pole Position Tire للسائق لاندو نوريس قبل انطلاق السباق.

بهذا الظهور، تثبت بيونسيه مرة قدرتها الدائمة على جذب الأضواء أينما حلّت، سواء على المسرح، السجادة الحمراء، أو حتى وسط هدير محركات الفورمولا 1.