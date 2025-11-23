وفاة مصمم الأميرة ديانا بول كوستيلو عن 80 عاماً

واختارت الأميرة ديانا كوستيلو ليكون مصممها الشخصي عام 1983، بعد فترة قصيرة من إطلاق علامته الخاصة "Paul Costelloe Collections"، ليستمر التعاون بينهما حتى رحيلها في حادث السير الشهير في عام 1997.

وكان كوستيلو من أوائل المصممين المشاركين في النسخة الافتتاحية لأسبوع الموضة في لندن عام 1984، وظل اسمه حاضراً على منصاته حتى آخر عرض قدّمه في سبتمبر/أيلول الماضي لمجموعتي الربيع والصيف.

وأوضحت عائلته في بيان أنه توفي بهدوء في لندن، محاطاً بزوجته وأبنائه السبعة، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وُلد كوستيلو في دبلن عام 1945، حيث تلقّى تدريبه الأولي، قبل أن ينتقل إلى "غرفة الأزياء الراقية " في باريس، ثم إلى ميلانو حيث عمل مصمماً لمتجر "لا ريناسينت" الفاخر. كما أمضى فترة في أسس خلالها علامته التجارية، قبل أن يستقر في لندن حيث توطدت علاقته المهنية بالأميرة ديانا وازدهرت مسيرته.

وتضم علامته خطوطاً لأزياء النساء والرجال والحقائب والأدوات المنزلية والمجوهرات.

من جانبه، أشاد الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس بإرث كوستيلو، مؤكداً أنه شكّل لعقود "شخصية رائدة في عالمي الأزياء والأعمال على الساحتين الإيرلندية والبريطانية والعالمية"، مشيراً إلى أنه بنى اسماً تجارياً ناجحاً بفضل موهبته الكبيرة وانضباطه والتزامه المستمر بالجودة، وواصفاً إياه بأنه "قصة نجاح إيرلندية استثنائية".