تدوينة كندا حنّا الغامضة… هل جاءت تعليقًا على حريق موقع تصوير "النويلاتي"؟

وكتبت في تدوينة طويلة جاء فيها: "الدهر يدور بصمت وهدوء ويكشف ما خفي بين الناس بصور، لا تحزن إذا بدا لك الضيم قريباً فالزمن يعيد كل شيء الى نصاب، من زرع خيراً رأى ثمرته ، ومن عاق الطريق جاءه ما يضره".

وأضافت: "الأيام كالماء تمحو الخدوش أحياناً وترشد العقول إلى ما هو صواب، الصبر مفتاح الأمان في كل حين، والمكر والخداع لا يظلان طويلا، قد يمر يوم بالذي لا يطاق لكنه يعلمك حكمة الدهر".

وتابعت: "الفلاح لمن صبر وثابر في دربه والهلاك لمن أضاع الطريق بعنفوانه، الدهر مرآة ترى فيها النفوس فتعلم من الباطل بلا صخب".

وأكملت: "مهما ضل الطريق في ليلة سوداء تشرق وتعيد كل شيء إلى نصابه، فاهدأ واملأ قلبك بالأمل والرحمة فالدهر يعيد كل شيء إلى من يستحق".

وتأتي هذه التدوينة في وقت ربط فيه بعض المتابعين بين كلمات حنّا وبين التطورات حول مسلسل "النويلاتي"، ما اعتُبر تلميحًا غير مباشر إلى ما حدث، رغم أنها لم تذكر أي جهة أو حدث بشكل صريح.