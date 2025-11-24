الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تدوينة كندا حنّا الغامضة… هل جاءت تعليقًا على حريق موقع تصوير &quot;النويلاتي&quot;؟
تدوينة كندا حنّا الغامضة… هل جاءت تعليقًا على حريق موقع تصوير "النويلاتي"؟
A-
A+

تدوينة كندا حنّا الغامضة… هل جاءت تعليقًا على حريق موقع تصوير "النويلاتي"؟

فن

2025-11-24 | 08:00
تدوينة كندا حنّا الغامضة… هل جاءت تعليقًا على حريق موقع تصوير "النويلاتي"؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تدوينة كندا حنّا الغامضة… هل جاءت تعليقًا على حريق موقع تصوير "النويلاتي"؟

شاركت الفنانة السورية كندا حنا تدوينة عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام" اثارت الجدل من خلالها، حيث تزامنت بعد يوم على اخبار حريق موقع تصوير مسلسل "النويلاتي" الذي تم استبعادها من العمل فيه.

وكتبت كندا حنا في تدوينة طويلة جاء فيها: "الدهر يدور بصمت وهدوء ويكشف ما خفي بين الناس بصور، لا تحزن إذا بدا لك الضيم قريباً فالزمن يعيد كل شيء الى نصاب، من زرع خيراً رأى ثمرته حلوة، ومن عاق الطريق جاءه ما يضره".

وأضافت: "الأيام كالماء تمحو الخدوش أحياناً وترشد العقول إلى ما هو صواب، الصبر مفتاح الأمان في كل حين، والمكر والخداع لا يظلان طويلا، قد يمر يوم بالذي لا يطاق لكنه يعلمك حكمة الدهر".

وتابعت: "الفلاح لمن صبر وثابر في دربه والهلاك لمن أضاع الطريق بعنفوانه، الدهر مرآة ترى فيها النفوس فتعلم الحق من الباطل بلا صخب".

وأكملت: "مهما ضل الطريق في ليلة سوداء تشرق الشمس وتعيد كل شيء إلى نصابه، فاهدأ واملأ قلبك بالأمل والرحمة فالدهر يعيد كل شيء إلى من يستحق".

وتأتي هذه التدوينة في وقت ربط فيه بعض المتابعين بين كلمات حنّا وبين التطورات الأخيرة حول مسلسل "النويلاتي"، ما اعتُبر تلميحًا غير مباشر إلى ما حدث، رغم أنها لم تذكر أي جهة أو حدث بشكل صريح.

اقرأ ايضا في فن

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت
10:58

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت

احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.

10:58

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت

احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا
10:56

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا

أثار الفنان مسلم موجة واسعة من الجدل بين متابعيه بعد إعلانه عودته مجددًا إلى طليقته يارا تامر، وذلك للمرة الثانية عقب انفصالهما الأخير.

10:56

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا

أثار الفنان مسلم موجة واسعة من الجدل بين متابعيه بعد إعلانه عودته مجددًا إلى طليقته يارا تامر، وذلك للمرة الثانية عقب انفصالهما الأخير.

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف
10:53

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف

أعلنت زوجة الفنان الجامايكي العالمي جيمي كليف، الذي يُعدّ أحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الريغي، عن وفاته عن عمر ناهز 81 عاماً بعد معاناته من التهاب رئوي.

10:53

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف

أعلنت زوجة الفنان الجامايكي العالمي جيمي كليف، الذي يُعدّ أحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الريغي، عن وفاته عن عمر ناهز 81 عاماً بعد معاناته من التهاب رئوي.

اخترنا لك
جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت
10:58
بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا
10:56
بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف
10:53
جدل حول تسجيل شيرين عبد الوهاب الصوتي: "ذكاء اصطناعي"!
08:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025