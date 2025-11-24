رسالة مؤثرة من تامر حسني لـ جمهوره: “دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا على خير”

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن عودته إلى مصر لاستكمال رحلة علاجه بعد خضوعه لتدخل جراحي لاستئصال جزء من كليته، وسط موجة دعم كبيرة من محبيه.



وكتب تامر حسني: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي، والله لساني عاجز عن التعبير.. حالياً إن شاء هكمل فترة علاجي في مصر.. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب".



ووجه الفنان ماجد المصري رسالة دعم لتامر فور عودته قائلاً: ألف عليك تامر نورت بيتك حمد الله على السلامة يا بطل، يا رفيق النجاح ودائمًا ناجح ومكسر الدنيا مستني أول حفلة ليك علشان تكسر الدنيا كالعادة.



وأضاف المصري: أنا هكون أول واحد حاضر. بدعيله وبقوله اللهم ربّ الناس، أذهب البأس، واشفِ عبدك تامر حسني شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ارزقه تمام العافية، وردّه سالمًا معافى لأهله وجمهوره، واجعل ما أصابه كفّارة له ورفعة في درجاته، واشمله برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين.



كان الفنان كشف قبل أيام قليلة بنفسه عن طبيعة أزمته الصحية قائلاً: لم أكن أرغب في الحديث عن أزمتي الصحية أو أموري الشخصية.. لكن بما أن الخبر تم تداوله، أود أن أوضح أنني أعاني من أزمة صحية في الكلى. ومنذ أيام، استدعت حالتي التدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزء من الكلية. الحمد لله على كل حال. شكراً لكل من حاول الاطمئنان عليّ، وشكراً لكل من دعا لي وما زال يدعو.



سبق أن أحيا تامر حسني حفلين غنائيين ناجحين، الأول في والثاني في برلين، قبل دخوله المستشفى بفترة قصيرة، مؤكداً حرصه على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتلقى حسني رسائل دعم من زملائه في الوسط الفني وجمهوره، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه وتمنياتهم له بالشفاء التام والعودة السريعة إلى نشاطه الفني المعتاد.