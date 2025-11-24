الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جدل حول تسجيل شيرين عبد الوهاب الصوتي: &quot;ذكاء اصطناعي&quot;!
جدل حول تسجيل شيرين عبد الوهاب الصوتي: "ذكاء اصطناعي"!
A-
A+

جدل حول تسجيل شيرين عبد الوهاب الصوتي: "ذكاء اصطناعي"!

فن

2025-11-24 | 08:15
جدل حول تسجيل شيرين عبد الوهاب الصوتي: "ذكاء اصطناعي"!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جدل حول تسجيل شيرين عبد الوهاب الصوتي: "ذكاء اصطناعي"!

تداولت صفحات معنية بأخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة إليها، تحدّثت فيها عن حقيقة الشائعات المتكررة حول اعتزالها الفن، مؤكدة أنها لا تفكر في الابتعاد عن الغناء، ومعتذرة في الوقت نفسه عن غيابها خلال الفترة الماضية بسبب ظروف نفسية وصحية مرت بها، إضافة إلى خيبات عانت منها على مستوى محيطها القريب.

وأثارت الرسالة الصوتية تفاعلًا واسعًا، إذ انقسم الجمهور حولها؛ فالبعض رجّح أن التسجيل قد يتضمن معالجة صوتية بالذكاء الاصطناعي، بينما رأى آخرون أنها ربما تعود لفترة سابقة، فيما تساءل البعض عن سبب نشرها عبر صفحات "الفانز" بدلًا من حساب شيرين الرسمي. ورغم الجدل، عبّر محبو الفنانة عن انتظارهم عودتها وطرحها أعمالًا جديدة في أقرب وقت.

وجاء في المقطع الصوتي المتداول أن شيرين تردّ على الشائعات المتعلقة باعتزالها قائلة:
«سمعت إن في ناس بتقول إني باعتزل وإن حالتي مش كويسة، بس أنا بخير جدًا، وبحضّر مفاجآت جديدة هتسعدكم.. وأنا هفضل أغني طول حياتي».

وأضافت شيرين أنها لا تستسلم رغم ما تواجهه من ضغوط:«آه، في حاجات صعبة قوي بتحصل من أقرب الناس ليا، بس أنا قوية وربنا واقف معايا… الفن والجمهور هما اللي بعيش بيهم وليهم، وأنا معاكم دايمًا».

وتأتي هذه الرسالة في وقت يترقب فيه جمهور شيرين أي مستجدات تتعلق بعودتها الفنية، خصوصًا بعد سلسلة من الشائعات التي طالتها خلال الأشهر الماضية، بينما تؤكد الفنانة — بحسب التسجيل — أنها تعمل على تحضيرات جديدة ستكشف عنها قريبًا.

اقرأ ايضا في فن

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت
10:58

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت

احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.

10:58

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت

احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا
10:56

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا

أثار الفنان مسلم موجة واسعة من الجدل بين متابعيه بعد إعلانه عودته مجددًا إلى طليقته يارا تامر، وذلك للمرة الثانية عقب انفصالهما الأخير.

10:56

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا

أثار الفنان مسلم موجة واسعة من الجدل بين متابعيه بعد إعلانه عودته مجددًا إلى طليقته يارا تامر، وذلك للمرة الثانية عقب انفصالهما الأخير.

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف
10:53

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف

أعلنت زوجة الفنان الجامايكي العالمي جيمي كليف، الذي يُعدّ أحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الريغي، عن وفاته عن عمر ناهز 81 عاماً بعد معاناته من التهاب رئوي.

10:53

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف

أعلنت زوجة الفنان الجامايكي العالمي جيمي كليف، الذي يُعدّ أحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الريغي، عن وفاته عن عمر ناهز 81 عاماً بعد معاناته من التهاب رئوي.

اخترنا لك
جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت
10:58
بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا
10:56
بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف
10:53
من داخل الغرفة الزجاجية .. شهد الشمري و فهد زيد يتصالحان بعد الانفصال!
08:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025