جدل حول تسجيل شيرين عبد الوهاب الصوتي: "ذكاء اصطناعي"!

وأثارت الصوتية تفاعلًا واسعًا، إذ انقسم الجمهور حولها؛ فالبعض رجّح أن التسجيل قد يتضمن معالجة صوتية بالذكاء الاصطناعي، بينما رأى آخرون أنها ربما تعود لفترة سابقة، فيما تساءل البعض عن سبب نشرها عبر صفحات "الفانز" بدلًا من حساب الرسمي. ورغم الجدل، عبّر محبو الفنانة عن انتظارهم عودتها وطرحها أعمالًا في أقرب وقت.

وجاء في المقطع الصوتي المتداول أن شيرين تردّ على الشائعات المتعلقة باعتزالها قائلة:

«سمعت إن في ناس بتقول إني باعتزل وإن حالتي مش كويسة، بس أنا بخير جدًا، وبحضّر مفاجآت جديدة هتسعدكم.. وأنا هفضل أغني طول حياتي».

وأضافت شيرين أنها رغم ما تواجهه من ضغوط:«آه، في حاجات صعبة قوي بتحصل من أقرب الناس ليا، بس أنا قوية وربنا واقف معايا… الفن والجمهور هما اللي بعيش بيهم وليهم، وأنا معاكم دايمًا».

وتأتي هذه الرسالة في وقت يترقب فيه جمهور شيرين أي مستجدات تتعلق بعودتها الفنية، خصوصًا بعد سلسلة من الشائعات التي طالتها خلال الأشهر الماضية، بينما تؤكد الفنانة — بحسب التسجيل — أنها تعمل على تحضيرات جديدة ستكشف عنها قريبًا.