بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا

ونشر مسلم عبر حسابه في إنستغرام مقطعًا من أحد أعماله المصوّرة القديمة التي ظهرت فيها يارا، وأرفقه بتعليق لافت قال فيه: "هي الأولى فعلاً عندي من أي حد… مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".
هذه الخطوة أثارت تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره، خصوصًا أنها تأتي بعد فترة قصيرة من إعلان الانفصال، ما دفع البعض للتساؤل حول طبيعة العلاقة المتقلبة بين الثنائي، بينما عبّر آخرون عن سعادتهم بعودتهما.
احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.
أعلنت زوجة الفنان الجامايكي العالمي جيمي كليف، الذي يُعدّ أحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الريغي، عن وفاته عن عمر ناهز 81 عاماً بعد معاناته من التهاب رئوي.
تداولت صفحات معنية بأخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة إليها، تحدّثت فيها عن حقيقة الشائعات المتكررة حول اعتزالها الفن، مؤكدة أنها لا تفكر في الابتعاد عن الغناء، ومعتذرة في الوقت نفسه عن غيابها خلال الفترة الماضية بسبب ظروف نفسية وصحية مرت بها، إضافة إلى خيبات عانت منها على مستوى محيطها القريب.