بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا

ونشر مسلم عبر حسابه في مقطعًا من أحد أعماله المصوّرة القديمة التي ظهرت فيها ، وأرفقه بتعليق لافت قال فيه: "هي الأولى فعلاً عندي من أي حد… رجوعك لحضني يا روح قلبي".

هذه الخطوة أثارت تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره، خصوصًا أنها تأتي بعد فترة قصيرة من إعلان الانفصال، ما دفع البعض للتساؤل حول طبيعة العلاقة المتقلبة بين ، بينما عبّر آخرون عن سعادتهم بعودتهما.