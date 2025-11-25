صديق فضل شاكر يوضّح سبب ارتدائه للنظارات الشمسية ويكشف تفاصيل جديدة عن قضيته

كشف الكاتب الصحفي والناقد الفني محمود ، المقرب من الفنان اللبناني فضل شاكر، أن وراء ارتداء الأخير للنظارات الشمسية مؤخراً ليس دافعاً وأناقة فقط، بل مشكلة صحّية جدّية؛ إذ يعاني شاكر من مرض السكري، الذي أثر على بصره وجعله غير على التعرّض للإضاءات القوية، ما دفعه لاستخدام هذه النظارات بشكل دائم.





وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أبو اليزيد في بودكاست “أبو اليزيد” أن هذه الظروف الصحية قد تكون من العوامل التي تساهم في طيّ صفحة التهم الموجّهة إلى شاكر، قبل محاكمته المرتقبة أمام العسكري في .



، نفى الخطيب أي مزاعم بوجود صفقات سعودية أو قطرية وراء تسليم شاكر نفسه للجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن التغيرات السياسية في لبنان دفعت الفنان لإنهاء ملفه القانوني.



في ما يخص التهم الموجّهة إلى شاكر، قال الخطيب إن تهمة “الإساءة إلى دولة شقيقة” سقطت مع سقوط حكم ، مستبعداً أن تَصل عقوبة تهمة الانضمام إلى مجموعة مسلّحة إلى الإعدام أو السجن 15 عاماً كما رُوِّج سابقاً، لكنه لفت إلى أن أخطر ما يواجهه شاكر حالياً هو تهمة تمويل جماعة الشيخ أحمد .