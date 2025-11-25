صديق فضل شاكر يوضّح سبب ارتدائه للنظارات الشمسية ويكشف تفاصيل جديدة عن قضيته

وأضاف الخطيب
خلال حديثه مع الإعلامي أحمد
أبو اليزيد في بودكاست “أبو اليزيد” أن هذه الظروف الصحية قد تكون من العوامل التي تساهم في طيّ صفحة التهم الموجّهة إلى شاكر، قبل محاكمته المرتقبة أمام القضاء
العسكري في لبنان
.
من جهته
، نفى الخطيب أي مزاعم بوجود صفقات سعودية أو قطرية وراء تسليم شاكر نفسه للجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن التغيرات السياسية في لبنان دفعت الفنان لإنهاء ملفه القانوني.
في ما يخص التهم الموجّهة إلى شاكر، قال الخطيب إن تهمة “الإساءة إلى دولة شقيقة” سقطت مع سقوط حكم بشار الأسد
، مستبعداً أن تَصل عقوبة تهمة الانضمام إلى مجموعة مسلّحة إلى الإعدام أو السجن 15 عاماً كما رُوِّج سابقاً، لكنه لفت إلى أن أخطر ما يواجهه شاكر حالياً هو تهمة تمويل جماعة الشيخ أحمد الأسير
.