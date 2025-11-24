جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت

وقد شارك في الحفل كل من يسرا وريهام حجاج والمنتج العدل، إضافة إلى الكاتب الصحفي صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو .

وانتشرت عبر مجموعة صور وثّقت أجواء الاحتفال ومظاهر الودّ بين الحاضرين.

وفي خطوة لافتة حظيت بإشادة ، نظّمت جومانا مراد معرضًا تكريميًا للفنان التشكيلي المصري الراحل مصطفى ، رغم أنها لم تكن تعرفه شخصيًا، لكنها تعرّفت على أعماله عبر الإنترنت وأُعجبت بموهبته.

المعرض حمل طابعًا إنسانيًا وفنيًا، إذ حرصت جومانا على جمع لوحات الفنان الراحل وبعض مقتنياته بهدف إعادة تسليط الضوء على إبداعه، مؤكدة أنّ الفن الحقيقي لا يُقاس بالشهرة بل بالأثر والصدق.

وأوضحت جومانا أن مبادرتها جاءت ردًا لاعتبار فنان رحل في صمت من دون أن يحظى بالتقدير الكافي خلال حياته، معتبرة أنّ إعادة اكتشاف موهبته واجب على الوسط الفني.

من جهة أخرى، تستعد جومانا مراد حالياً لتقديم المسرحية الكوميدية الاجتماعية "بس على جنب" ضمن موسم 2026، في تجربة مسرحية تمزج بين الطرافة والرسائل الإنسانية.