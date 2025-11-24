الأخبار
جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت
فن

2025-11-24 | 10:58
احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.

وقد شارك في الحفل كل من يسرا وريهام حجاج والمنتج جمال العدل، إضافة إلى الكاتب الصحفي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور وثّقت أجواء الاحتفال ومظاهر الودّ بين الحاضرين.

وفي خطوة لافتة حظيت بإشادة واسعة، نظّمت جومانا مراد معرضًا تكريميًا للفنان التشكيلي المصري الراحل مصطفى أحمد، رغم أنها لم تكن تعرفه شخصيًا، لكنها تعرّفت على أعماله عبر الإنترنت وأُعجبت بموهبته.

المعرض حمل طابعًا إنسانيًا وفنيًا، إذ حرصت جومانا على جمع لوحات الفنان الراحل وبعض مقتنياته بهدف إعادة تسليط الضوء على إبداعه، مؤكدة أنّ الفن الحقيقي لا يُقاس بالشهرة بل بالأثر والصدق.

وأوضحت جومانا أن مبادرتها جاءت ردًا لاعتبار فنان رحل في صمت من دون أن يحظى بالتقدير الكافي خلال حياته، معتبرة أنّ إعادة اكتشاف موهبته واجب على الوسط الفني.

من جهة أخرى، تستعد جومانا مراد حالياً لتقديم المسرحية الكوميدية الاجتماعية "بس على جنب" ضمن موسم الرياض 2026، في تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الطرافة والرسائل الإنسانية.

