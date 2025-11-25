اول تعليق من الهام الفضالة بعد اخلاء سبيلها

كما وجهت الشكر لجمهورها على وقوفه إلى جانبها خلال الأزمة، مضيفة: “شكرًا جمهوري الكريم”، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي تلقّته على مواقع التواصل.

وكانت محاميتها قد أعلنت من داخل قصر العدل إخلاء سبيل موكلتها، وشكرت كل من ساهم في تخفيف حدة الأزمة، مؤكدة تحديد الجلسة المقبلة في 8 ديسمبر.

ولم تقتصر الوقفات الداعمة على الجمهور، إذ أرسل عدد من نجوم ، من بينهم جاسم النبهان، وشهد سليمان، وهبة الدري، رسائل دعم لإلهام الفضالة، متمنين لها السلامة ومؤكدين محبتهم لها، في وقت تستعد فيه للمشاركة في مسلسل “أثر بارد” المتوقع قبل نهاية العام