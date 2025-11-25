الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
اول تعليق من الهام الفضالة بعد اخلاء سبيلها
اول تعليق من الهام الفضالة بعد اخلاء سبيلها
اول تعليق من الهام الفضالة بعد اخلاء سبيلها

فن

2025-11-25 | 08:22
اول تعليق من الهام الفضالة بعد اخلاء سبيلها
اول تعليق من الهام الفضالة بعد اخلاء سبيلها

في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها، عبّرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة عن ارتياحها وشكرها عبر حسابها على سناب شات قائلة: “الحمد لله والشكر لله… شكرًا لقضائنا العادل”.

كما وجهت إلهام الشكر لجمهورها على وقوفه إلى جانبها خلال الأزمة، مضيفة: “شكرًا جمهوري الكريم”، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي تلقّته على مواقع التواصل.

وكانت محاميتها مريم البحر قد أعلنت من داخل قصر العدل إخلاء سبيل موكلتها، وشكرت كل من ساهم في تخفيف حدة الأزمة، مؤكدة تحديد الجلسة المقبلة في 8 ديسمبر.

ولم تقتصر الوقفات الداعمة على الجمهور، إذ أرسل عدد من نجوم الكويت، من بينهم جاسم النبهان، وشهد سليمان، وهبة الدري، رسائل دعم لإلهام الفضالة، متمنين لها السلامة ومؤكدين محبتهم لها، في وقت تستعد فيه للمشاركة في مسلسل “أثر بارد” المتوقع عرضه قبل نهاية العام

