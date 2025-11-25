الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ميشيل اوباما تثير الجدل بنحافتها الزائدة في احدث جلسة تصوير لها
ميشيل اوباما تثير الجدل بنحافتها الزائدة في احدث جلسة تصوير لها
A-
A+

ميشيل اوباما تثير الجدل بنحافتها الزائدة في احدث جلسة تصوير لها

فن

2025-11-25 | 08:43
ميشيل اوباما تثير الجدل بنحافتها الزائدة في احدث جلسة تصوير لها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميشيل اوباما تثير الجدل بنحافتها الزائدة في احدث جلسة تصوير لها

ظهرت السيدة الأمريكية السابقة ميشيل أوباما أنحف من أي وقت مضى في كواليس جلسة تصوير جديدة التقطتها المصوّرة الشهيرة آني ليبوفيتز

ما أثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، حيث شكك بعض المتابعين في الطريقة التي خسرت بها وزنها، متهمين إياها باستخدام أدوية مثل Ozempic.

ونشرت ميشيل الصور ومقطع الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، موجهة رسالة تقدير لعمل ليبوفيتز في مشروعها الفني Women، مؤكدة أن التصوير يهدف لتسليط الضوء على الطرق المختلفة التي تظهر بها النساء اليوم، وأضافت: "أتمنى أن يجد الجميع هذا العمل مُلهِمًا كما وجدته أنا".

وفي الفيديو، ظهرت ميشيل بإطلالة كاجوال، مرتدية تيشيرت رمادي وبنطال جينز وحذاء من جلد السويد، مع إبراز ذراعيها المشدودتين وبطنها المسطّح، الأمر الذي دفع المتابعين للتعليق وتساؤلوا عن سر هذا التحول السريع في شكلها.

وقد أثارت خسارة الوزن هذه موجة من التعليقات بين التشكيك باستخدام أدوية التنحيف أو اتباع نظام صارم، بينما أشاد آخرون بالتزامها المستمر بالصحة والعناية بجسدها.

وكانت ميشيل قد تحدثت سابقًا عن زيادة وزنها خلال فترة سن اليأس، مؤكدة أهمية الوعي بالصحة بدون هوس، وأضافت مؤخرًا أنها تحرص على ممارسة الرياضة وإجراء الفحوصات الدورية لضمان حياة نشطة وصحية.

اقرأ ايضا في فن

الشامي.. اصغر فنان عربي على غلاف مجلة عالمية
11:34

الشامي.. اصغر فنان عربي على غلاف مجلة عالمية

حقّق الفنان الشامي إنجازًا تاريخيًا بظهوره على غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ضمن سلسلة Men of the Year 2025، ليصبح أصغر فنان عربي يظهر على الغلاف منذ تأسيس المجلة. ويعكس هذا الظهور مكانته كأحد أبرز النجوم الصاعدين في العالم العربي والعالم.

11:34

الشامي.. اصغر فنان عربي على غلاف مجلة عالمية

حقّق الفنان الشامي إنجازًا تاريخيًا بظهوره على غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ضمن سلسلة Men of the Year 2025، ليصبح أصغر فنان عربي يظهر على الغلاف منذ تأسيس المجلة. ويعكس هذا الظهور مكانته كأحد أبرز النجوم الصاعدين في العالم العربي والعالم.

ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة
11:24

ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة

أثارت صانعة المحتوى المغربية هدى، المعروفة باسم مس دعاء، ضجة كبيرة بعد نشرها رسالة عبر خاصية الستوري على إنستغرام، موجهة إلى شخص لم تكشف عن هويته.

11:24

ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة

أثارت صانعة المحتوى المغربية هدى، المعروفة باسم مس دعاء، ضجة كبيرة بعد نشرها رسالة عبر خاصية الستوري على إنستغرام، موجهة إلى شخص لم تكشف عن هويته.

ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة
10:06

ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة

أثارت صانعة المحتوى المغربية هدى، المعروفة باسم مس دعاء، ضجة كبيرة بعد نشرها رسالة عبر خاصية الستوري على إنستغرام، موجهة إلى شخص لم تكشف عن هويته.

10:06

ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة

أثارت صانعة المحتوى المغربية هدى، المعروفة باسم مس دعاء، ضجة كبيرة بعد نشرها رسالة عبر خاصية الستوري على إنستغرام، موجهة إلى شخص لم تكشف عن هويته.

اخترنا لك
الشامي.. اصغر فنان عربي على غلاف مجلة عالمية
11:34
ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة
11:24
ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة
10:06
أويس مخللاتي يوضح حقيقة اعتزاله الفن ويكشف تفاصيل انتقاله الى نيكاراغوا واعتناقه المسيحية
09:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025