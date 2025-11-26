القضاء الإداري يرفض دعوى منع ظهور رضوى الشربيني

الدعوى كانت قد استندت إلى استضافة الشربيني زوجة نجل موكِّله في إحدى الحلقات، حيث وجّهت الأخيرة اتهامات اعتبرها المدعي "غير صحيحة" ومسيئة له. وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة رفض الطلب بشكل كامل، ما يعني السماح باستمرار البرنامج دون أي إجراءات تقييدية بحق مقدّمته. قرار المحكمة أعاد تثبيت الوضع القانوني لرضوى الشربيني وبرنامجها، الذي يحظى بمتابعة واسعة ويثير دائماً نقاشات اجتماعية حول قضايا المرأة والعلاقات. وفي سياق منفصل، احتفلت الشربيني مؤخرًا بحصولها على جائزة أفضل مذيعة وجائزة أفضل برنامج نسائي، موجّهة رسالة شكر عبر "فيسبوك" قالت فيها: "جائزة أحسن مذيعة امرأة… جائزة أحسن برنامج امرأة. ألف حمد وشكر ليك يا رب، وشكرًا لأحمد الهواري على التنظيم الرائع، وشكرًا للجمهور على تصويتكم الغالي جدًا على قلبي."
عناوين مقترحة:
خطفت الأميرة رجوة الأنظار خلال مشاركتها إلى جانب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي، حيث ظهرت بإطلالة تجمع بين الرقيّ والاحتشام والطابع التراثي العصري.
أعاد الفنان المصري محمد رمضان إشعال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر فيه وهو يستعرض سماعات ومايك وهاتف آيفون، جميعها مكسوّة بالذهب.
تعرضت الممثلة السورية كندة حنا لهجوم شديد على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عبارات اعتبرها كثيرون تحمل شماتة بشركة "غولدن لاين" عقب الحريق الكبير الذي دمّر موقع تصوير مسلسل "النويلاتي"، مخلّفًا خسائر تقدّر بأكثر من مليون ونصف المليون دولار.