القضاء الإداري يرفض دعوى منع ظهور رضوى الشربيني

الدعوى كانت قد استندت إلى استضافة الشربيني زوجة نجل موكِّله في إحدى الحلقات، حيث وجّهت اتهامات اعتبرها المدعي "غير صحيحة" ومسيئة له. وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة رفض الطلب بشكل كامل، ما يعني السماح باستمرار البرنامج دون أي إجراءات تقييدية بحق مقدّمته. قرار المحكمة أعاد تثبيت الوضع القانوني لرضوى الشربيني وبرنامجها، الذي يحظى بمتابعة ويثير دائماً نقاشات اجتماعية حول قضايا والعلاقات. وفي سياق منفصل، احتفلت الشربيني مؤخرًا بحصولها على مذيعة وجائزة أفضل برنامج نسائي، موجّهة رسالة شكر عبر " " قالت فيها: "جائزة أحسن مذيعة امرأة… جائزة أحسن برنامج امرأة. ألف حمد وشكر ليك ، وشكرًا لأحمد الهواري على التنظيم الرائع، وشكرًا للجمهور على تصويتكم جدًا على قلبي."

