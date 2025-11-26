شيرين عبد الوهاب تتعرض للسـ ـرقة الإلكترونية.. وهذا ما طلبته من جمهورها

الأخبار
2025-11-26 | 07:46
أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لعملية سرقة إلكترونية استهدفت معظم حساباتها الرقمية، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع جمهورها من خلال حسابيها على إنستغرام وفيسبوك فقط، إلى حين استعادة باقي الحسابات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الفنانة أن قناتها على يوتيوب تم الاستيلاء عليها، كما تم بيع قناتها على تيليجرام، بالإضافة إلى إزالة العلامة الزرقاء من حسابها على X (تويتر سابقًا)، مما دفعها إلى التحرك سريعًا لإبلاغ جمهورها وتوضيح موقفها.

وفي خطوة لطمأنة جمهورها، أعادت شيرين التأكيد على استمرار مسيرتها الفنية، بعد انتشار تسجيل صوتي جديد عبر صفحة محبيها على "إنستغرام"، الذي تم تداوله على نطاق واسع، ووضع حدًا للشائعات التي تناولت نيتها الاعتزال خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت شيرين في التسجيل أن حالتها النفسية ليست على أفضل ما يرام، لكنها بخير وتعمل حاليًا على تحضير مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة التي ستعلن عنها قريبًا. وأضافت برسالة واضحة لجمهورها: «طالما أنا حية، سأغني… الاعتزال بالنسبة لي يعني النهاية، وأنا ما زلت مستمرة معكم».

