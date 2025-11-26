مي العيدان تعلق على إخلاء سبيل إلهام الفضالة.. وهذا ما كشفته

وأوضحت العيدان أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تمنح الفنانة فرصة العودة إلى حياتها اليومية ولو لفترة قصيرة، لكنه لا يُعَدّ نهاية القضية أو إعلانًا للبراءة بشكل كامل.

وعلّقت مي العيدان على هذا التطور قائلة: "أتمنى لها البراءة، ولكن ذلك سيكون في الأيام إذا أراد . مجرد أن تعود إلى منزلها ولو ليوم واحد، فهذا الشعور يساوي كلها. دعاؤنا لها ضروري في هذه المرحلة، فهي مرت بتجربة صعبة جدًا، والسجن تجربة مؤلمة لا يتمنى أحد المرور بها".

وأشارت الإعلامية إلى أن تجربة السجن تكون شديدة الألم، خصوصًا بالنسبة لشخصية عامة مثل الفضالة، التي يعيش جمهورها تفاصيل حياتها عن كثب. وأضافت أن الدعم النفسي والمعنوي من الأصدقاء والعائلة والجمهور يمكن أن يكون له أثر كبير في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، حرصت الفنانتان شيماء علي وشيلاء سبت على الاحتفال بخروج إلهام الفضالة، حيث قدّمتا لها هدايا بمناسبة إخلاء السبيل، مرفقة بالخواريف والجمل لتوزيعها على المحتاجين، في خطوة عكست روح المحبة والدعم المتبادل بين زملاء الفنانة.

ويأتي هذا ليؤكد أن الفرح بخروج إلهام لم يقتصر على محيطها المباشر، بل امتد ليشمل مبادرات الخير والعطاء، وهو ما يعكس القيم الإنسانية التي يسعى الفنانون إلى تعزيزها ضمن المجتمع.