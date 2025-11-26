الأخبار
محمد صبحي يروي أزماته خلال المرض وحريـ ـق مسرحه ومنزله: "المـ ـوت أرحم"
محمد صبحي يروي أزماته خلال المرض وحريـ ـق مسرحه ومنزله: "المـ ـوت أرحم"
محمد صبحي يروي أزماته خلال المرض وحريـ ـق مسرحه ومنزله: "المـ ـوت أرحم"

فن

2025-11-26 | 09:19
محمد صبحي يروي أزماته خلال المرض وحريـ ـق مسرحه ومنزله: "المـ ـوت أرحم"
محمد صبحي يروي أزماته خلال المرض وحريـ ـق مسرحه ومنزله: "المـ ـوت أرحم"

طمأن الفنان المصري محمد صبحي جمهوره على صحته بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها قبل أسابيع، مؤكداً تعافيه التام واستعداده لخوض مرحلة جديدة من النشاط الفني.

وكشف صبحي أن سبب الأزمة كان فيروسًا نادرًا يستقر داخل المخ لمدة 14 يومًا، مشيراً إلى أن رحلة العلاج كانت قاسية ومؤلمة، وأن الأزمة تكررت مرتين بسبب عدم التزامه الكامل بالعلاج في المرة الأولى.

وفي حديثه الإعلامي، وصف صبحي اللحظات التي عاشها قائلاً: "كنت أريد الموت لأجرب الحياة الأخرى. أرى أن حياتي بروفة"، وأضاف أن المرض غيّر نظرته للأمور وجعله أكثر تمسكًا بتحقيق إنجازات لم تتحقق بعد. كما عبّر عن شعوره بالحب الحقيقي لجمهوره، مشيرًا إلى أن دموع حفيدته بسبب شائعة وفاته كانت من أصعب اللحظات التي مر بها.

وبخصوص الشائعات حول وفاته، قال صبحي: "بعض الصفحات ركبت التريند على حساب مشاعر الناس. الموت نعمة من الله، لكن نشر الشائعات بلا رحمة أمر غير إنساني".

وأشار الفنان إلى سلسلة من الأزمات التي تزامنت مع مرضه، حيث اندلع حريق في مسرحه بعد يومين من خروجه من المستشفى، وتبعه حريق آخر في منزله، مؤكدًا أن الخسائر كانت كبيرة لكن تمت السيطرة عليها.

كما استعرض صبحي مشروعه الفني الكبير مدينة سنبل للفنون، التي وصفها بأنها "حلم فني يجمع بين الإبداع والفكر والثقافة بعيدًا عن التقليدية"، مشيرًا إلى أن تأسيسها يعود لعام 1994، أي منذ نحو 31 عامًا.

وخلال اللقاء، انتقد صبحي المشهد الفني والدرامي في مصر، مؤكدًا وجود خلل كبير في المعايير الفنية والأخلاقية، مستغربًا انتشار الأعمال التي تحتوي على ألفاظ وسلوكيات لا تتناسب مع الذوق العام، معبّرًا عن قلقه من غياب الرقابة والمحاسبة.

وعن تكوينه الفني، أكد صبحي أن الأساتذة الذين أثروا فيه هم عمالقة المسرح والدراما المصرية مثل فؤاد المهندس وسعد أردش، الذين كانوا يرشده ويضعون حدودًا للمعاني المزدوجة، مضيفًا: "اليوم قليل من يقول (عيب)، وسنصل لزمن لا نجد فيه من يرفض التصرفات غير المقبولة".

كما استعاد ذكرياته مع زوجته الراحلة نيفين رامز، مشيرًا إلى دورها الكبير في حياته الفنية والشخصية، وكاشفًا سبب كتابة عبارة "اللقاء قريب" في آخر تدويناته: "الرجل يظن أنه يصنع مستقبله، لكن الحقيقة أن نيفين صنعت مستقبلي".

وفي ختام اللقاء، شدد صبحي على أنه تعافى تمامًا ويستعد للعديد من المشاريع الفنية القادمة، موجّهًا شكره لكل من دعمه خلال أزمته، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالعطاء والفن الهادف.

اقرأ ايضا في فن

بريجيت باردو تُنقل للمستشفى مجددًا بسبب مرض غامض يثير قلق الجمهور
09:23

بريجيت باردو تُنقل للمستشفى مجددًا بسبب مرض غامض يثير قلق الجمهور

نُقلت أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو مجددًا إلى المستشفى، وفقًا لتقارير إعلامية، بسبب ما وصفه الأطباء بـ "مرض خطير".

09:23

بريجيت باردو تُنقل للمستشفى مجددًا بسبب مرض غامض يثير قلق الجمهور

نُقلت أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو مجددًا إلى المستشفى، وفقًا لتقارير إعلامية، بسبب ما وصفه الأطباء بـ "مرض خطير".

مي العيدان تعلق على إخلاء سبيل إلهام الفضالة.. وهذا ما كشفته
09:14

مي العيدان تعلق على إخلاء سبيل إلهام الفضالة.. وهذا ما كشفته

أعلنت الإعلامية مي العيدان عن آخر المستجدات المتعلقة بقضية الفنانة إلهام الفضالة، مؤكدةً أن المحكمة قد قررت إخلاء سبيلها مؤقتًا، وليس إعلان براءتها، مع تحديد جلسة متابعة جديدة ستُعقد يوم 8 ديسمبر المقبل.

09:14

مي العيدان تعلق على إخلاء سبيل إلهام الفضالة.. وهذا ما كشفته

أعلنت الإعلامية مي العيدان عن آخر المستجدات المتعلقة بقضية الفنانة إلهام الفضالة، مؤكدةً أن المحكمة قد قررت إخلاء سبيلها مؤقتًا، وليس إعلان براءتها، مع تحديد جلسة متابعة جديدة ستُعقد يوم 8 ديسمبر المقبل.

شيرين عبد الوهاب تتعرض للسـ ـرقة الإلكترونية.. وهذا ما طلبته من جمهورها
07:46

شيرين عبد الوهاب تتعرض للسـ ـرقة الإلكترونية.. وهذا ما طلبته من جمهورها

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لعملية سرقة إلكترونية استهدفت معظم حساباتها الرقمية، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع جمهورها من خلال حسابيها على إنستغرام وفيسبوك فقط، إلى حين استعادة باقي الحسابات خلال الأشهر المقبلة.

07:46

شيرين عبد الوهاب تتعرض للسـ ـرقة الإلكترونية.. وهذا ما طلبته من جمهورها

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لعملية سرقة إلكترونية استهدفت معظم حساباتها الرقمية، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع جمهورها من خلال حسابيها على إنستغرام وفيسبوك فقط، إلى حين استعادة باقي الحسابات خلال الأشهر المقبلة.

بريجيت باردو تُنقل للمستشفى مجددًا بسبب مرض غامض يثير قلق الجمهور
09:23
مي العيدان تعلق على إخلاء سبيل إلهام الفضالة.. وهذا ما كشفته
09:14
شيرين عبد الوهاب تتعرض للسـ ـرقة الإلكترونية.. وهذا ما طلبته من جمهورها
07:46
القضاء الإداري يرفض دعوى منع ظهور رضوى الشربيني
06:49

