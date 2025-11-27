تقرير رسمي يُبطل قرار النقابة.. هل تعود هيفا وهبي إلى الساحة المصرية؟

القرار أدى إلى تجميد نشاط هيفا الفني داخل مصر، فاضطرت إلى إلغاء حفلاتها وإيقاف مشاريع سينمائية عدّة، أبرزها فيلم “مملكة” الذي تعثّر نتيجة غيابها عن القاهرة. تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء ليصبّ في مصلحتها، إذ خلص إلى بطلان قرار النقابة، مؤكداً أن منعها من الغناء يفتقر لأي أساس قانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع. وأشار التقرير إلى أن قرار 16 آذار بسحب تصاريحها يمثّل مخالفة صريحة للمادتين 65 و67 من المصري، لأنه صدر دون تحقيق رسمي أو حكم قضائي، ما يجعله شكلاً من الرقابة غير القضائية على الفنون، بحسب ما نقلته “ السابع”. ومع اقتراب موعد الجلسة، يترقّب الوسط الفني المصري والعربي ما إذا كان الحكم سيعيد لهيفا وهبي حقها في العودة إلى الساحة الفنية في مصر، أو سيكرّس واحدة من أبرز الأزمات بين الفنانين والنقابات خلال السنوات .