دهب سبيعي تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور: "نسخة أمها"
دهب سبيعي تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور: "نسخة أمها"
دهب سبيعي تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور: "نسخة أمها"

فن

2025-11-27 | 04:07
دهب سبيعي تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور: "نسخة أمها"
Aljadeed
دهب سبيعي تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور: "نسخة أمها"

نشرت دهب سبيعي، ابنة الممثلة السورية سلافة معمار والمخرج سيف سبيعي، سلسلة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، خطفت فيها الأنظار بإطلالة عصرية وجاذبية لافتة.

وظهرت دهب خلال جولة ليلية في إحدى المدن مرتدية معطفاً أسود طويلاً، بينما انسدل شعرها الأشقر على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها مظهراً راقياً وهادئاً. كما التقطت صوراً عفوية، من بينها لقطة بانورامية للمكان وأخرى ظهرت فيها مبتسمة، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من المتابعين. وانهالت التعليقات التي أشادت بجمالها الطبيعي وأناقتها، فيما شدّد كثيرون على الشبه الكبير بينها وبين والدتها سلافة معمار، معتبرين أنها نسخة مطابقة لها في الملامح والحضور. الصور الجديدة عززت حضور دهب المتنامي على السوشيال ميديا، وسط اهتمام متزايد بظهورها ونشاطها ضمن دائرة متابعة الجمهور للمشاهير وأبنائهم.

 
 
 

أروى جودة تعلن تفاصيل زفافها من حبيبها الإيطالي.. وموعد الحفل في القاهرة
04:17

أروى جودة تعلن تفاصيل زفافها من حبيبها الإيطالي.. وموعد الحفل في القاهرة

تجري الفنانة أروى جودة حالياً تحضيرات مكثّفة للاحتفال بزفافها من رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، بعد شهرين على عقد قرانهما عقب قصة حب امتدت لأشهر.

تقرير رسمي يُبطل قرار النقابة.. هل تعود هيفا وهبي إلى الساحة المصرية؟
تقرير رسمي يُبطل قرار النقابة.. هل تعود هيفا وهبي إلى الساحة المصرية؟

تترقّب الفنانة هيفا وهبي موعد 28 كانون الأول، حيث تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى المقامة ضد نقابة الموسيقيين المصرية، بعد قرار نقيب الموسيقيين مصطفى كامل منعها من الغناء وسحب تصاريحها خلال الفترة الماضية.

كندة حنا توضح حقيقة خلافها مع جهة إنتاج: "الأزمة مالية وليست مهنية"
كندة حنا توضح حقيقة خلافها مع جهة إنتاج: "الأزمة مالية وليست مهنية"

أصدرت الممثلة السورية كندة حنا بياناً مطوّلاً عبر حسابها على إنستغرام، كشفت فيه تفاصيل خلافها مع جهة إنتاجية، مؤكدة أن المشكلة لا ترتبط بطبيعة العمل أو بأي تباين مهني، بل تتعلق كما قالت بـ“مستحقات مالية متأخرة” وبـ“ضرر” لحق بها نتيجة سوء إدارة الإنتاج.

