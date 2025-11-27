أروى جودة تعلن تفاصيل زفافها من حبيبها الإيطالي.. وموعد الحفل في القاهرة

تجري الفنانة أروى جودة حالياً تحضيرات مكثّفة للاحتفال بزفافها من رجل الأعمال جون باتيست، بعد شهرين على عقد قرانهما عقب امتدت لأشهر.

وأعلنت أروى في تصريحات صحافية أنّ حفل الزفاف سيُقام 30 تشرين الثاني (نوفمبر) في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأصدقاء والمقرّبين. وأوضحت أروى جودة أنها ستقيم حفلين للزفاف، الأول في مصر والثاني في ، مراعاةً لأسرتَي العروسين، مؤكدةً أن والدة زوجها لن تتمكّن من حضور الاحتفال في . ولم تخلُ تصريحاتها من الطرافة، إذ مازحت زوجها قائلة إن “الزغاريد والزفّة المصرية” قد تكون صادمة له، مضيفة: “ربنا يكون في عونه… ممكن يشيلوه كمان!”. على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال أروى جودة مشاركتها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” مع مي عمر في موسم 2024، وهو عمل حقق نجاحاً كبيراً وتصدّر وقت ، عبر قصة درامية تدور حول محامية طموحة تنقلب حياتها بعد اكتشاف خيانة زوجها.