أروى جودة تعلن تفاصيل زفافها من حبيبها الإيطالي.. وموعد الحفل في القاهرة

تجري الفنانة أروى جودة حالياً تحضيرات مكثّفة للاحتفال بزفافها من رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، بعد شهرين على عقد قرانهما عقب قصة حب امتدت لأشهر.
وأعلنت أروى في تصريحات صحافية أنّ حفل الزفاف سيُقام يوم الأحد 30 تشرين الثاني (نوفمبر) في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأصدقاء والمقرّبين. وأوضحت أروى جودة أنها ستقيم حفلين للزفاف، الأول في مصر والثاني في إيطاليا، مراعاةً لأسرتَي العروسين، مؤكدةً أن والدة زوجها لن تتمكّن من حضور الاحتفال في القاهرة. ولم تخلُ تصريحاتها من الطرافة، إذ مازحت زوجها قائلة إن “الزغاريد والزفّة المصرية” قد تكون صادمة له، مضيفة: “ربنا يكون في عونه… ممكن يشيلوه كمان!”. على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال أروى جودة مشاركتها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” مع مي عمر في موسم رمضان 2024، وهو عمل حقق نجاحاً كبيراً وتصدّر الترند وقت عرضه، عبر قصة درامية تدور حول محامية طموحة تنقلب حياتها بعد اكتشاف خيانة زوجها.
تترقّب الفنانة هيفا وهبي موعد 28 كانون الأول، حيث تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى المقامة ضد نقابة الموسيقيين المصرية، بعد قرار نقيب الموسيقيين مصطفى كامل منعها من الغناء وسحب تصاريحها خلال الفترة الماضية.
نشرت دهب سبيعي، ابنة الممثلة السورية سلافة معمار والمخرج سيف سبيعي، سلسلة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، خطفت فيها الأنظار بإطلالة عصرية وجاذبية لافتة.
أصدرت الممثلة السورية كندة حنا بياناً مطوّلاً عبر حسابها على إنستغرام، كشفت فيه تفاصيل خلافها مع جهة إنتاجية، مؤكدة أن المشكلة لا ترتبط بطبيعة العمل أو بأي تباين مهني، بل تتعلق كما قالت بـ“مستحقات مالية متأخرة” وبـ“ضرر” لحق بها نتيجة سوء إدارة الإنتاج.