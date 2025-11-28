الأخبار
اليكم حقيقة نقل فضل شاكر الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
اليكم حقيقة نقل فضل شاكر الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
اليكم حقيقة نقل فضل شاكر الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

فن

2025-11-28 | 04:03
اليكم حقيقة نقل فضل شاكر الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
اليكم حقيقة نقل فضل شاكر الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نفت عائلة الفنان اللبناني فضل شاكر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تدهور حالته الصحية داخل السجن، وذلك بالتزامن مع قرار تأجيل جلسة محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) المقبل.

 وحرصت العائلة على إصدار بيان رسمي، نقله نجله الفنان محمد فضل شاكر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لوضع حد للشائعات المتداولة. وجاء في البيان: "نحن عائلة فضل شاكر، نتقدّم بجزيل الشكر لكل من يقف إلى جانبنا في هذه المرحلة الصعبة. إن محبّتكم واهتمامكم وسؤالكم عن فضل شاكر تزيدنا قوة وعزيمة في طريقنا لإحقاق الحق وإظهار الحقيقة ضمن المسار القانوني".
وأضاف البيان: "نودّ أن نطمئنكم أنّ فضل شاكر بخير وبصحة جيدة، وكل ما يُنشر عن تدهور وضعه الصحي غير صحيح إطلاقًا. نشكر كل رسالة وكل سؤال وكل دعم يصلنا… الفرج قريب بإذن الله".

اقرأ ايضا في فن

بلقيس تُثير القلق حول شيرين عبد الوهاب بمنشور غامض
03:16

بلقيس تُثير القلق حول شيرين عبد الوهاب بمنشور غامض

أثارت الفنانة بلقيس فتحي موجة تساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها تغريدة غامضة بدا أنها تتعلق بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

03:16

بلقيس تُثير القلق حول شيرين عبد الوهاب بمنشور غامض

أثارت الفنانة بلقيس فتحي موجة تساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها تغريدة غامضة بدا أنها تتعلق بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات
10:20

تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات

ستعد الفنان المصري تامر حسني للعودة إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعدما أكدت مصادر مطّلعة أن حالته الصحية شهدت تطوّرًا إيجابيًا واستقرارًا ملحوظًا خلال الـ48 ساعة الماضية، الأمر الذي سمح للأطباء باتخاذ قرار خروجه مع استمرار المتابعة الطبية داخل منزله في الشيخ زايد.

10:20

تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات

ستعد الفنان المصري تامر حسني للعودة إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعدما أكدت مصادر مطّلعة أن حالته الصحية شهدت تطوّرًا إيجابيًا واستقرارًا ملحوظًا خلال الـ48 ساعة الماضية، الأمر الذي سمح للأطباء باتخاذ قرار خروجه مع استمرار المتابعة الطبية داخل منزله في الشيخ زايد.

يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي
09:59

يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي

خرجت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا عن صمتها، لتعلّق على موجة الانتقادات التي طاولتها خلال الأيام الماضية، عقب تصريحها المثير للجدل عن المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي أدلت به خلال الندوة الخاصة بتكريمه في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته في شهر أكتوبر الماضي.

09:59

يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي

خرجت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا عن صمتها، لتعلّق على موجة الانتقادات التي طاولتها خلال الأيام الماضية، عقب تصريحها المثير للجدل عن المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي أدلت به خلال الندوة الخاصة بتكريمه في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته في شهر أكتوبر الماضي.

