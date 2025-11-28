اليكم حقيقة نقل فضل شاكر الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نفت عائلة الفنان اللبناني ما تم تداوله في بعض حول تدهور حالته الصحية داخل السجن، وذلك بالتزامن مع قرار تأجيل جلسة محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) المقبل.

وحرصت العائلة على إصدار بيان رسمي، نقله نجله الفنان عبر حساباته في ، لوضع حد للشائعات المتداولة. وجاء في البيان: "نحن عائلة ، نتقدّم بجزيل الشكر لكل من يقف إلى جانبنا في هذه المرحلة الصعبة. إن محبّتكم واهتمامكم وسؤالكم عن فضل شاكر تزيدنا قوة وعزيمة في طريقنا لإحقاق وإظهار الحقيقة ضمن المسار القانوني".

وأضاف البيان: "نودّ أن نطمئنكم أنّ فضل شاكر بخير وبصحة جيدة، وكل ما يُنشر عن تدهور وضعه الصحي غير صحيح إطلاقًا. نشكر كل رسالة وكل سؤال وكل دعم يصلنا… الفرج قريب بإذن ".