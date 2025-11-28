اليكم حقيقة نقل فضل شاكر الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

وحرصت العائلة على إصدار بيان رسمي، نقله نجله الفنان محمد فضل شاكر
عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي
، لوضع حد للشائعات المتداولة. وجاء في البيان: "نحن عائلة فضل شاكر
، نتقدّم بجزيل الشكر لكل من يقف إلى جانبنا في هذه المرحلة الصعبة. إن محبّتكم واهتمامكم وسؤالكم عن فضل شاكر تزيدنا قوة وعزيمة في طريقنا لإحقاق الحق
وإظهار الحقيقة ضمن المسار القانوني".
وأضاف البيان: "نودّ أن نطمئنكم أنّ فضل شاكر بخير وبصحة جيدة، وكل ما يُنشر عن تدهور وضعه الصحي غير صحيح إطلاقًا. نشكر كل رسالة وكل سؤال وكل دعم يصلنا… الفرج قريب بإذن الله
".