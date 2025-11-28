حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي الليلة على الجديد فن

وتأتي الحلقة ضمن سلسلة من الحلقات الهادفة إلى كشف قصص النجاح والتأثير بعيداً عن الاستعراض، مع إضاءة على تجارب مميزة من عالم السوشيال ميديا.
لا تفوتوا الحلقة الجديدة وتابعوها الليلة الساعة التاسعة على قناة "الجديد فن" عبر يوتيوب.
كشفت شقيقة الفنانة روبي عن خضوع والدتهما لعملية جراحية للمرة الثانية، وذلك بعد تلوّث الجرح في العملية الأولى، وهو ما اضطر الأطباء لإجراء عمل جراحي آخر.
نفى الفنان المصري تامر حسني ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا مؤخرًا من تدهور حالته الصحية، وذلك عقب خضوعه عملية استئصال جزئي من الكلى.
نفت عائلة الفنان اللبناني فضل شاكر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تدهور حالته الصحية داخل السجن، وذلك بالتزامن مع قرار تأجيل جلسة محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) المقبل.