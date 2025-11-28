حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي الليلة على الجديد فن

تُعرض الليلة حلقة من برنامج المؤثر الحقيقي على "الجديد فن" على ، حيث يسلّط البرنامج الضوء على أبرز الشخصيات المؤثرة في والعربي، مع تركيز خاص على تلك التي تترك أثراً حقيقياً في محيطها.



