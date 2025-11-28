حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي الليلة على الجديد فن

الأخبار
2025-11-28
تُعرض الليلة حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي على قناة "الجديد فن" على يوتيوب، حيث يسلّط البرنامج الضوء على أبرز الشخصيات المؤثرة في المجتمع اللبناني والعربي، مع تركيز خاص على تلك التي تترك أثراً حقيقياً في محيطها.

وتأتي الحلقة ضمن سلسلة من الحلقات الهادفة إلى كشف قصص النجاح والتأثير بعيداً عن الاستعراض، مع إضاءة على تجارب مميزة من عالم السوشيال ميديا.
لا تفوتوا الحلقة الجديدة وتابعوها الليلة الساعة التاسعة على قناة "الجديد فن" عبر يوتيوب.

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎AL Jadeed قناة الجديد‎‏ (@‏‎aljadeed‎‏)‎‏


 

والدة فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية ثانية.. والأخيرة تتجاهل الأمر!
كشفت شقيقة الفنانة روبي عن خضوع والدتهما لعملية جراحية للمرة الثانية، وذلك بعد تلوّث الجرح في العملية الأولى، وهو ما اضطر الأطباء لإجراء عمل جراحي آخر.

كشفت شقيقة الفنانة روبي عن خضوع والدتهما لعملية جراحية للمرة الثانية، وذلك بعد تلوّث الجرح في العملية الأولى، وهو ما اضطر الأطباء لإجراء عمل جراحي آخر.

تامر حسني يوضح حقيقة تعرضه لخطأ طبي بعد خضوعه لعملية جراحية حساسة
نفى الفنان المصري تامر حسني ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا مؤخرًا من تدهور حالته الصحية، وذلك عقب خضوعه عملية استئصال جزئي من الكلى.

نفى الفنان المصري تامر حسني ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا مؤخرًا من تدهور حالته الصحية، وذلك عقب خضوعه عملية استئصال جزئي من الكلى.

اليكم حقيقة نقل فضل شاكر الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
نفت عائلة الفنان اللبناني فضل شاكر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تدهور حالته الصحية داخل السجن، وذلك بالتزامن مع قرار تأجيل جلسة محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) المقبل.

نفت عائلة الفنان اللبناني فضل شاكر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تدهور حالته الصحية داخل السجن، وذلك بالتزامن مع قرار تأجيل جلسة محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) المقبل.

