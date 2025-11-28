تامر حسني يوضح حقيقة تعرضه لخطأ طبي بعد خضوعه لعملية جراحية حساسة

وكتب عبر خاصية القصص القصيرة، خلال حسابه الرسمي انستجرام، معلقًا: حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة جمعة مباركة على الجميع يارب، حابب بس أوضح حاجة، لا صحة لكل من يروج إن هناك خطأ طبي، أنا الحمد لله وبفضل بتحسن كل يوم والمتابعات قائمة بين مستشفى في ومصر.





وتابع: إشادات قوية جدًا من مستشفى ألمانيا في حق الدكاترة المصريين، أكيد بعدي بأيام صعبة لأنها فعلًا عملية كبيرة بس بكرم ربنا ثم دعواتكم بعدي منها بأمر الله، كل الشكر ليكم يا أغلى الناس.