تامر حسني يوضح حقيقة تعرضه لخطأ طبي بعد خضوعه لعملية جراحية حساسة

كشفت شقيقة الفنانة روبي عن خضوع والدتهما لعملية جراحية للمرة الثانية، وذلك بعد تلوّث الجرح في العملية الأولى، وهو ما اضطر الأطباء لإجراء عمل جراحي آخر.
نفت عائلة الفنان اللبناني فضل شاكر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تدهور حالته الصحية داخل السجن، وذلك بالتزامن مع قرار تأجيل جلسة محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) المقبل.
تُعرض الليلة حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي على قناة "الجديد فن" على يوتيوب، حيث يسلّط البرنامج الضوء على أبرز الشخصيات المؤثرة في المجتمع اللبناني والعربي، مع تركيز خاص على تلك التي تترك أثراً حقيقياً في محيطها.