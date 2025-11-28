الأخبار
الشامي بطلب مفاجئ من هيفاء وهبي امام الجميع &quot;بدي اتعشى معك&quot;!
الشامي بطلب مفاجئ من هيفاء وهبي امام الجميع "بدي اتعشى معك"!
A-
A+

الشامي بطلب مفاجئ من هيفاء وهبي امام الجميع "بدي اتعشى معك"!

فن

2025-11-28 | 09:37
الشامي بطلب مفاجئ من هيفاء وهبي امام الجميع "بدي اتعشى معك"!
Aljadeed
الشامي بطلب مفاجئ من هيفاء وهبي امام الجميع "بدي اتعشى معك"!

شهد حفل توزيع جوائز GQ الشرق الأوسط أجواء لافتة هذا العام، بعدما خطف الفنان السوري الشامي الأنظار بكلمته المؤثرة أمام الحاضرين، قبل أن يفاجئ الجميع بطلب غير متوقع وجّهه مباشرة إلى النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي كانت تتواجد في الصفوف الأمامية.

فبعد حصوله على لقب Man of the Year، أعرب الشامي عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن اللقب لا يخصّه وحده بل يخصّ كل طفل وكل لاجئ استطاع أن يصنع فنًّا أو يترك بصمة في بلد غير بلده، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم من يستحقون التقدير الحقيقي.

لحظة المفاجأة أتت عندما التفت الشامي نحو هيفاء وهبي وقال أمام الجمهور: بدي اتعشى معِك. وقد ظهرت علامات الدهشة اللطيفة على وجه النجمة اللبنانية، التي بادرته بابتسامة اتّسمت بخفّة ظل وترحيب، ما أشعل تفاعل القاعة التي استقبلت الموقف بعاصفة من التصفيق.

