الشامي بطلب مفاجئ من هيفاء وهبي امام الجميع "بدي اتعشى معك"!

فبعد حصوله على لقب Man of the Year، أعرب الشامي عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن اللقب لا يخصّه وحده بل يخصّ كل طفل وكل لاجئ استطاع أن يصنع فنًّا أو يترك بصمة في بلد غير بلده، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم من يستحقون التقدير الحقيقي.

لحظة المفاجأة أتت عندما التفت الشامي نحو وقال أمام الجمهور: بدي اتعشى معِك. وقد ظهرت علامات الدهشة اللطيفة على وجه ، التي بادرته بابتسامة اتّسمت بخفّة ظل وترحيب، ما أشعل تفاعل القاعة التي استقبلت الموقف بعاصفة من التصفيق.