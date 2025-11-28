إلهام الفضالة تقلق الجمهور بعد دخولها المستشفى وسط تساؤلات عن حالتها

فقد شاركت صوراً أثارت قلق المتابعين، ظهرت في إحداها يدها وهي على السرير بينما يقوم الطبيب بقياس ضغطها، مرفقة بجملة تعكس حالتها النفسية: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

وفي صورة أخرى، ظهرت قدمها بعد اضطرار الفريق الطبي لاستخدامها لتمرير ، إثر صعوبة إيجاد وريد في يدها. وأوضح الحساب المرافق للصور أن الطاقم الطبي حاول مراراً العثور على وريد مناسب، قبل أن ينجح أخيراً في قدمها، ما زاد من قلق الجمهور حول وضعها الصحي.

هذه الصور المفاجئة أثارت الكثير من التساؤلات، ما دفع محاميتها البحر إلى طمأنة المتابعين، مؤكدة أن الفضالة تعاني فقط من بعض التعب، ومتمنية لها الشفاء العاجل. وكان أول تعليق للفنانة بعد إخلاء سبيلها رسالة مقتضبة عبر قالت فيها: الحمد لله والشكر لله.. شكراً لقضائنا العادل، موجّهة الشكر لجمهورها على دعمهم المتواصل خلال أزمتها.