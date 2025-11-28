الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تطور مفاجئ في قضية سعد لمجرد… تسجيلات وعروض مالية تهزّ الملف
تطور مفاجئ في قضية سعد لمجرد… تسجيلات وعروض مالية تهزّ الملف
A-
A+

تطور مفاجئ في قضية سعد لمجرد… تسجيلات وعروض مالية تهزّ الملف

فن

2025-11-28 | 09:55
تطور مفاجئ في قضية سعد لمجرد… تسجيلات وعروض مالية تهزّ الملف
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تطور مفاجئ في قضية سعد لمجرد… تسجيلات وعروض مالية تهزّ الملف

تشهد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطوراً جديداً أعادها إلى الواجهة بعد سنوات على الاتهامات التي واجهها في فرنسا، وذلك مع دخول أطراف إضافية على الخط وظهور تسجيلات وعروض مالية مرتبطة بالملف.

فقد كشف مدير أعماله رضوان بوزيد في تصريحات لـET بالعربي أنه تلقّى في ديسمبر الماضي اتصالاً من سيدة تُدعى عايدة، ادّعت أنها مقرّبة من لورا بريول، وعرضت عليه مبلغ ثلاثة ملايين دولار مقابل تغيّب الأخيرة عن الجلسات وتعديل أقوالها، وهو ما يُعد مخالفاً للقانون الفرنسي.

وأوضح بوزيد أنه بدأ بتوثيق المكالمات والرسائل بعد تكرار التواصل، ثم طلب لقاء مباشراً بحضور لورا أو والدتها للتأكد من صحة تمثيل السيدة للمدّعية.

وخلال اللقاء الذي تم بالفعل، تبيّن أن عايدة محامية، وكانت ترافقها والدة لورا، فقام بتسجيل كل ما دار بالصوت والصورة. واعتبر بوزيد أن ما حدث يحمل مؤشرات واضحة على محاولة ابتزاز، ليتوجه بعدها مع محامي سعد إلى القضاء ويسلّم كل الأدلة.

ومع توسع التحقيقات، ظهر أن الملف يشمل أيضاً مؤثرة معروفة على مواقع التواصل وشقيقها اللذين يشتبه بتورطهما في هذا المسار. وأكد بوزيد أن لمجرد يثق تماماً بالقضاء الفرنسي وبمسار العدالة.

وفي موازاة ذلك، يستعد الفنان المغربي للمثول أمام المحكمة الفرنسية الأسبوع المقبل في قضية سان تروبيه، المرتبطة بحادثة منفصلة يُقال إنها وقعت عام 2018. أما القضية الأساسية فتعود إلى عام 2016 حين اتهمت لورا بريول لمجرد بالاعتداء عليها في أحد فنادق باريس، وهي قضية ظلّت على مدى سنوات تشهد إجراءات طويلة بين جلسات واستئناف، فيما واصل الفنان نفي التهم الموجّهة إليه.

اقرأ ايضا في فن

تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل
11:53

تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل

كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد، التي رحلت بشكل مفاجئ في 26 تشرين الثاني الجاري عن عمر 32 عاماً.

11:53

تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل

كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد، التي رحلت بشكل مفاجئ في 26 تشرين الثاني الجاري عن عمر 32 عاماً.

رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً
11:50

رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً

أعلنت عائلة الممثل الأميركي داني سيغرين وفاة الفنان الذي يعدّ أول من جسّد شخصية سبايدر مان في عمل تلفزيوني، وأحد أبرز محركي الدمى في برنامج الأطفال الشهير شارع سمسم، عن عمر ناهز 81 عاماً.

11:50

رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً

أعلنت عائلة الممثل الأميركي داني سيغرين وفاة الفنان الذي يعدّ أول من جسّد شخصية سبايدر مان في عمل تلفزيوني، وأحد أبرز محركي الدمى في برنامج الأطفال الشهير شارع سمسم، عن عمر ناهز 81 عاماً.

حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس
11:47

حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس

عادت تشيلسي ديفي، الحبيبة السابقة للأمير هاري، إلى دائرة الاهتمام الإعلامي بعد نشرها للمرة الأولى صوراً من حفل زفافها السرّي الذي أُقيم عام 2022 في جزيرة موريشيوس، وذلك بعد ثلاث سنوات على الحدث.

11:47

حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس

عادت تشيلسي ديفي، الحبيبة السابقة للأمير هاري، إلى دائرة الاهتمام الإعلامي بعد نشرها للمرة الأولى صوراً من حفل زفافها السرّي الذي أُقيم عام 2022 في جزيرة موريشيوس، وذلك بعد ثلاث سنوات على الحدث.

اخترنا لك
تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل
11:53
رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً
11:50
حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس
11:47
إلهام الفضالة تقلق الجمهور بعد دخولها المستشفى وسط تساؤلات عن حالتها
09:53

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025