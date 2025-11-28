رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً

وسيغرين، المولود في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حقق شهرة واسعة خلال ظهوره في برنامج الشركة الكهربائية حيث قدّم شخصية البطل الخارق الشهيرة على الشاشة الصغيرة.
ولم يقتصر مشواره المهني على التمثيل فقط، إذ كان سيغرين كاتباً وراقصاً ومنتجاً، إضافة إلى عمله الطويل في تحريك وصناعة الدمى. وقد تعاون خلال مسيرته مع جيم هينسون، مبتكر شخصيات مابيتس، ما أتاح له أن يكون جزءاً من أشهر الأعمال الموجهة للأطفال في الولايات المتحدة. وبرحيله، يودّع الوسط الفني واحداً من أبرز الوجوه التي ساهمت في ترسيخ حضور الأعمال التعليمية والترفيهية في ذاكرة أجيال كاملة.
تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.
كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد، التي رحلت بشكل مفاجئ في 26 تشرين الثاني الجاري عن عمر 32 عاماً.