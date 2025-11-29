مأذون المشاهير الدكتور عبد الله موسى يكشف قيمة مهر يومي المفاجئة

الحلقة حملت الكثير من العفوية والصراحة، وفتحت الباب أمام رواية ما جرى خلف كواليس الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بعد عقد القران.

يبدأ الدكتور بسرد بداية القصة، موضحاً أنه لم يكن يعلم أن من ذهب لعقد قرانها شخصية مشهورة. ويقول: "أنا قبل أروح لهم ما أعرف أنهم مشاهير… آخر مرة كانت من هذه ، اسمها يومي… ما أتابعها". وبحسب قوله، لم يدرك حجم شهرتها إلا بعد انتهاء ، حين بدأت رسائل الجمهور وتعليقات المتابعين تتدفق فور انتشار المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قلب يومه رأساً على عقب وجعله في دائرة الضوء بشكل لم يتوقعه.

لكن المفاجأة الأكبر حدثت في التالي، حين بدأ الناس يتعرّفون إليه في الأماكن العامة. ويروي ضاحكاً: "أول وحدة تي تقول لي بنتي تقول أبوي طالع… قلت لها شوفي، قالت أنت ميوز يومي صح؟ قلت لها أنا ميوز أسبوعي مو بيومي!" مؤكداً أن المشهد انتشر بطريقة لم يتمكن من السيطرة عليها، رغم أنه طلب من شقيقة يومي عدم نشر المقطع قائلاً: "قلت حق اختها لا تنشرين المقطع… لكن يسامحها… خلاص المقطع انتشر".

ومع ساعات فقط من تداول المقطع، وجد موسى نفسه وسط موجة تفاعل شملت المدارس والشارع وحتى أثناء أدائه ، مشيراً إلى أن الناس صاروا يتعرّفون إليه بشكل متكرر. ورغم هذا الانتشار الكبير، حافظ الدكتور موسى على تقديره ليومي وعائلتها، مؤكداً أنهم تعاملوا معه بأخلاق عالية واحترام: "مثل هذه يومي اللي زوجناها والله عليها… الناس والنعم… أنا ما شفت منهم شرّ حقيقة".

اللافت في حديثه كان كشفه عن مهر يومي، الذي أكّد أنه كان "زهيد جداً جداً جداً"، نافياً صحة الأرقام الضخمة التي تم تداولها عبر المواقع. وأوضح أن ما ورد في الأوراق الرسمية يختلف تماماً عن الشائعات، وأن المبالغات لا تمتّ للحقيقة بصلة.