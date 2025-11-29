زواج اروى جودة من رجل اعمال ايطالي يتصدر وفخامة حفل الزفاف حديث الجمهور

أثار تصريح المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل جدلاً واسعاً بعد كشفه أن الفنان اللبناني فضل شاكر سيُنقل خلال الساعات المقبلة من مركز توقيفه إلى المستشفى، بسبب ما وصفه بـ “ارتفاع وتلاعب كبير في ضغط الدم” إضافة إلى عوارض صحية مرتبطة بداء السكري الذي يعاني منه منذ سنوات.

