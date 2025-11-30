بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات

ورأى أن مسؤولية تشكيل وعي الأجيال لا تقع على عاتق الفنان وحده، مشيراً إلى أن اللوم يُوجّه غالباً إلى الممثل والسينما، في حين أن الإعلام شريك أساسي في عرض الصورة الحقيقية للتطورات التي تشهدها مصر.

وتحدث رمضان عن الإنجازات التي يعتبرها نموذجاً يجب أن ينعكس على المحتوى الفني، ومن بينها نجاح الدولة في على C خلال عهد الرئيس ، مؤكداً أن الفن يجب أن يواكب هذا التغيير وينقل صورة واقعية عن المجتمع.

وأوضح رمضان أنه قدّم سابقاً أعمالاً عديدة تجسد الحياة في المناطق العشوائية، لكنه يرى أن تلك النماذج لم تعد موجودة بالصيغة التي ظهرت بها في الماضي، قائلاً: "العشوائيات اللي كنا بنشوفها من الطيارة على شكل عزب وعشش اتشالت، فمبقاش منطقي أعمل أفلام عنها لأنها مبقتش موجودة".

وجاءت تصريحات رمضان خلال حفل شهد حضوراً واسعاً من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن ، حيث تم تكريم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم السقا، سمرة، حمادة ، سمية الخشاب، شيري عادل، سلاف فواخرجي، جومانا مراد ولطيفة.