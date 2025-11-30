"الحب وجّعلي قلبي"… ماجد المهندس يعلن خضوعه لعملية قلب على المسرح

وقبل أن يبدأ الغناء، خاطب المهندس الجمهور قائلاً إنه يشكر أولاً على سلامته، ثم يشكر الدكتور نبيل عبد إسماعيل على رعايته الطبية، مضيفاً مازحاً أن الحب أوجع قلبه.

وكانت الأزمة الصحية للمهندس قد بدأت بعد أدائه مناسك في يونيو/حزيران 2025، حين أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى في جدة لتلقي العلاج اللازم. وقد أعربت الشركة في بيانها آنذاك عن دعمها للفنان وتمنياتها له بالشفاء العاجل، مؤكدة ثقتها بعودته القريبة إلى نشاطه الفني.

وبعد استقرار حالته، غادر ماجد المهندس إلى لقضاء فترة نقاهة، حيث كشف حساب روتانا موسيقى عبر منصة إكس في الأول من سبتمبر/أيلول أنه يواصل التعافي في ، وذلك بعد أيام أمضاها في لندن. وشهدت رحلته إلى بريطانيا توقيع عقد جديد يجدد شراكته الفنية الطويلة مع شركة روتانا والتي تمتد لأكثر من عشرين عاماً.

وأشارت روتانا في بيان سابق إلى أن المهندس من المتوقع أن يستأنف نشاطه الفني خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع التحضير لطرح ميني ألبوم جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة .

إذا أردت نسخة مختصرة، أو نسخة أكثر إثارة للنشر على السوشيال ميديا، أجهزها فوراً.