الشامي يكشف حال تامر حسني الصحية: "أسطورة وبخير"

وشدّد على أن التفاف الفنانين والجمهور حول تامر يعكس مكانته الواسعة في الساحة الفنية.

، طمأن محبّيه بعد انتشار شائعات تتحدث عن خطأ طبّي خلال عملية جراحية خضع لها في كليته، حيث نشر عبر " " توضيحاً قال فيه إن حالته مستقرة وإن كل ما يتم تداوله غير صحيح. وأكد: "أنا بتحسّن كل يوم، والمتابعات بين مستشفى في ومصر، والدكاترة المصريين محلّ تقدير كبير من الأطباء الألمان".

وأشار تامر إلى أنّ العملية كانت كبيرة ومرّ بأيام صعبة، لكنه يتجاوزها بفضل دعوات جمهوره، موجهاً الشكر إلى كل من سأل عنه.