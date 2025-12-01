الأخبار
الشامي يكشف حال تامر حسني الصحية: "أسطورة وبخير"
الشامي يكشف حال تامر حسني الصحية: "أسطورة وبخير"
الشامي يكشف حال تامر حسني الصحية: "أسطورة وبخير"

فن

2025-12-01 | 03:47
الشامي يكشف حال تامر حسني الصحية: "أسطورة وبخير"
Aljadeed
الشامي يكشف حال تامر حسني الصحية: "أسطورة وبخير"

كشف الفنان الشامي تفاصيل مكالمته الهاتفية مع النجم تامر حسني للاطمئنان على وضعه الصحي، مؤكداً أنّ الأخير بخير ولا يعاني أي تدهور. وقال الشامي في لقاء مع برنامج Blinx: "اتواصلت مع تامر واطمّنت عليه… هو بخير الحمد لله. نحبه كثير وجمهوره معه دائماً. تامر حسني أسطورة، وما في فنان أو شخص بالعالم العربي إلا واقف معه".

وشدّد الشامي على أن التفاف الفنانين والجمهور حول تامر يعكس مكانته الواسعة في الساحة الفنية.

من جهته، طمأن تامر حسني محبّيه بعد انتشار شائعات تتحدث عن خطأ طبّي خلال عملية جراحية خضع لها في كليته، حيث نشر عبر "إنستغرام" توضيحاً قال فيه إن حالته مستقرة وإن كل ما يتم تداوله غير صحيح. وأكد: "أنا بتحسّن كل يوم، والمتابعات بين مستشفى في ألمانيا ومصر، والدكاترة المصريين محلّ تقدير كبير من الأطباء الألمان".

وأشار تامر إلى أنّ العملية كانت كبيرة ومرّ بأيام صعبة، لكنه يتجاوزها بفضل دعوات جمهوره، موجهاً الشكر إلى كل من سأل عنه.

إلهام الفضالة تستعيد صحتها وتتفاعل مع الجمهور: "ٌأنا بخير"
04:58

إلهام الفضالة تستعيد صحتها وتتفاعل مع الجمهور: "ٌأنا بخير"

تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، وذلك بعد أيام قليلة على إخلاء سبيلها في قضية “إذاعة أخبار كاذبة”. وحرصت الفضالة على طمأنة جمهورها عبر حسابها في “سناب شات”، حيث نشرت صوراً من داخل المستشفى تؤكد أنها باتت بحالة أفضل.

04:58

إلهام الفضالة تستعيد صحتها وتتفاعل مع الجمهور: "ٌأنا بخير"

تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، وذلك بعد أيام قليلة على إخلاء سبيلها في قضية “إذاعة أخبار كاذبة”. وحرصت الفضالة على طمأنة جمهورها عبر حسابها في “سناب شات”، حيث نشرت صوراً من داخل المستشفى تؤكد أنها باتت بحالة أفضل.

"السلام" عنوان رسالة اللبنانيون لـ البابا لاون الرابع عشر
04:37

"السلام" عنوان رسالة اللبنانيون لـ البابا لاون الرابع عشر

تتحوّل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في هذا التوقيت الدقيق إلى ما يشبه جرعة أوكسيجين في بلد يرزح تحت ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية خانقة.

04:37

"السلام" عنوان رسالة اللبنانيون لـ البابا لاون الرابع عشر

تتحوّل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في هذا التوقيت الدقيق إلى ما يشبه جرعة أوكسيجين في بلد يرزح تحت ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية خانقة.

طلال مارديني يطلق تصريحات مفاجئة عن ماهر الاسد
04:07

طلال مارديني يطلق تصريحات مفاجئة عن ماهر الاسد

قبل الممثل السوري طلال مارديني خوض تحدّي أسئلة الجمهور مع الزميلة كريستين بوضرغم، ضمن فقرة Challenge Accepted التي تُقدَّم من داخل كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على شاشة الجديد، في خطوة عفوية عكست تفاعله الكبير مع محبيه وروح المرح التي يتمتع بها خلف الكواليس.

04:07

طلال مارديني يطلق تصريحات مفاجئة عن ماهر الاسد

قبل الممثل السوري طلال مارديني خوض تحدّي أسئلة الجمهور مع الزميلة كريستين بوضرغم، ضمن فقرة Challenge Accepted التي تُقدَّم من داخل كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على شاشة الجديد، في خطوة عفوية عكست تفاعله الكبير مع محبيه وروح المرح التي يتمتع بها خلف الكواليس.

