بعد ظهورهما معا .. أحمد فهمي يحسم حقيقة ارتباطه بـ أسماء جلال

تتجه الأنظار إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة استعداداً لجلسة مرتقبة في قضية التهرّب الضريبي التي تواجهها الفنانة المصرية بوسي، بعد سلسلة تطورات قانونية متسارعة وضعت ملفها في واجهة الاهتمام خلال الأسابيع الماضية. وتأتي الجلسة الجديدة في سياق إجراءات مشددة اتخذتها الجهات القضائية، كان أبرزها منع بوسي من السفر وتوقيفها داخل مطار القاهرة الدولي أثناء محاولتها التوجّه إلى دبي، التزاماً بقرار قضائي واجب النفاذ.
لفتت النجمة العالمية سيلينا غوميز الأنظار على مواقع التواصل بعد انتشار فيديو طريف ظهرت فيه وهي تطلب من أحد مصوّري الباباراتزي مساعدتها في إرجاع سيارتها إلى الخلف، بعدما بدا أنها لم تتمكن من القيام بذلك في تلك اللحظة. الموقف العفوي تحوّل خلال ساعات إلى مادة للضحك والتعليقات اللطيفة، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بتواضعها وبساطتها بعيداً عن الرسمية التي ترافق عادة ظهور المشاهير.
تصدّرت النجمة الأميركية مايلي سايرس اهتمام مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعدما أثار ظهورها بخاتم بارز في إصبع الزواج موجة واسعة من الشائعات حول خطوبتها من حبيبها الموسيقي ماكس موراندو، خصوصاً بعد أن قدّم والد ماكس تهنئة علنية زادت من حرارة التكهنات المنتشرة.