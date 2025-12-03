بعد ظهورهما معا .. أحمد فهمي يحسم حقيقة ارتباطه بـ أسماء جلال

حرص الفنان المصري على توضيح حقيقة ما أثير أخيراً بشأن ارتباطه عاطفيًا بزميلته الممثلة ، بعد ظهورهما معًا في العديد من المناسبات، كان آخرها مشاركته في احتفالها بعيد ميلادها، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

