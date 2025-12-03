إلهام علي تساند حياة الفهد في محنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها

لفتت النجمة العالمية سيلينا غوميز الأنظار على مواقع التواصل بعد انتشار فيديو طريف ظهرت فيه وهي تطلب من أحد مصوّري الباباراتزي مساعدتها في إرجاع سيارتها إلى الخلف، بعدما بدا أنها لم تتمكن من القيام بذلك في تلك اللحظة. الموقف العفوي تحوّل خلال ساعات إلى مادة للضحك والتعليقات اللطيفة، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بتواضعها وبساطتها بعيداً عن الرسمية التي ترافق عادة ظهور المشاهير.



