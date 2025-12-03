إلهام علي تساند حياة الفهد في محنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها

قدّمت الممثلة السعودية إلهام علي
دعمها للممثلة الكويتية
حياة الفهد بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، والتي أثارت قلق الجمهور ومحبي "أيقونة الدراما الخليجية".
وفي التفاصيل شاركت إلهام علي صورة للفنانة حياة الفهد عبر حسابها في "إنستغرام
"، وأرفقتها برسالة تحدثت فيها عن العلاقة القوية التي تجمعهما، معتبرة أن حياة الفهد ليست مجرد فنانة، بل "أم ثانية" احتضنتها منذ بداياتها الفنية، وأثرت في تجربتها على مستوى الموهبة والقيم الإنسانية.
كما دعت متابعيها إلى الدعاء للفنانة الكويتية كي تتجاوز هذه المرحلة وتعود لمحبيها بكامل صحتها.