أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

وأشارت إلى أن آخر ما تعرّضت له كان حادثًا مفاجئًا تسبب بخسارتها لسيارتها الخاصة، التي كانت تعتمد عليها بشكل أساسي في تسيير شؤون أسرتها والإنفاق على أطفالها.

وفي فيديو نشرته من داخل مرأب المبنى الذي تسكن فيه بمنطقة الهرم، أوضحت شيماء أن سقف المرأب الخرساني انهار بشكل مفاجئ، ليسقط مباشرة على عدد من السيارات ومن بينها سيارتها، التي وصفتها بأنها الشيء الوحيد المتبقي لديها بعد وفاة زوجها. وأظهر الفيديو حجم الأضرار التي لحقت بالسيارات التي كان سقف المرأب قد سقط عليها، حيث تضررت بدرجات متفاوتة بين المتوسطة والشديدة.

وقالت شيماء في تعليقها إن ما حدث كان صدمة كبيرة لها، خصوصًا أن السيارة كانت وسيلتها الوحيدة للتنقل والاهتمام بأطفالها، معتبرة أن هذا الحادث جاء ليضيف عبئًا جديدًا على مسؤولياتها اليومية، وسط ظروف صعبة تعيشها منذ فقدان زوجها.

وكانت في مديرية أمن قد تلقت بلاغًا من الأهالي أفاد بحدوث انهيار جزئي في أحد العقارات بمنطقة الهرم، أدى إلى سقوط أجزاء خرسانية داخل المرأب. وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى الموقع، حيث تبيّن من المعاينة الأولية أن الانهيار ألحق أضرارًا بست سيارات كانت مركونة في المكان، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتتابع الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المبنى ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، فيما تتلقى أرملة الليثي رسائل دعم من محبي زوجها الراحل وأصدقائها على بعد مشاركتها للمقطع المؤلم.