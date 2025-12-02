الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
A-
A+

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

فن

2025-12-02 | 11:49
أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن آخر ما تعرّضت له كان حادثًا مفاجئًا تسبب بخسارتها لسيارتها الخاصة، التي كانت تعتمد عليها بشكل أساسي في تسيير شؤون أسرتها والإنفاق على أطفالها.

وفي فيديو نشرته من داخل مرأب المبنى الذي تسكن فيه بمنطقة الهرم، أوضحت شيماء أن سقف المرأب الخرساني انهار بشكل مفاجئ، ليسقط مباشرة على عدد من السيارات ومن بينها سيارتها، التي وصفتها بأنها الشيء الوحيد المتبقي لديها بعد وفاة زوجها. وأظهر الفيديو حجم الأضرار التي لحقت بالسيارات الست التي كان سقف المرأب قد سقط عليها، حيث تضررت بدرجات متفاوتة بين المتوسطة والشديدة.

وقالت شيماء في تعليقها إن ما حدث كان صدمة كبيرة لها، خصوصًا أن السيارة كانت وسيلتها الوحيدة للتنقل والاهتمام بأطفالها، معتبرة أن هذا الحادث جاء ليضيف عبئًا جديدًا على مسؤولياتها اليومية، وسط ظروف صعبة تعيشها منذ فقدان زوجها.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي أفاد بحدوث انهيار جزئي في أحد العقارات بمنطقة الهرم، أدى إلى سقوط أجزاء خرسانية داخل المرأب. وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى الموقع، حيث تبيّن من المعاينة الأولية أن الانهيار ألحق أضرارًا بست سيارات كانت مركونة في المكان، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتتابع الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبنى ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، فيما تتلقى أرملة الليثي رسائل دعم من محبي زوجها الراحل وأصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها للمقطع المؤلم.

 

اقرأ ايضا في فن

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
11:48

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

11:48

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
11:45

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

11:45

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين
10:39

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين

بعد مسيرة تمتد لثلاثة عقود في الدراما السورية، نال الفنان طارق مرعشلي أخيراً عضوية نقابة الفنانين السوريين، في خطوة أنهت جدلاً استمر سنوات طويلة بسبب حمله الجنسية اللبنانية، الأمر الذي كان يحول دون انتسابه الرسمي رغم حضوره الفني الواسع ومشاركته في عشرات الأعمال المؤثرة.

10:39

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين

بعد مسيرة تمتد لثلاثة عقود في الدراما السورية، نال الفنان طارق مرعشلي أخيراً عضوية نقابة الفنانين السوريين، في خطوة أنهت جدلاً استمر سنوات طويلة بسبب حمله الجنسية اللبنانية، الأمر الذي كان يحول دون انتسابه الرسمي رغم حضوره الفني الواسع ومشاركته في عشرات الأعمال المؤثرة.

اخترنا لك
سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
11:48
ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
11:45
بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين
10:39
نقل الممثل التركي مراد جمجير للعناية المركزة بعد نزيف داخلي حاد
09:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025