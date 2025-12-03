سيلينا غوميز تخطف الأنظار بلقطة عفوية… تطلب من مصوّر الباباراتزي مساعدتها في إرجاع السيارة

المقطع أظهر وهي تتوجه للمصوّر بابتسامة، وتطلب منه المساعدة بطريقة ودودة، وهو ما قابله المصوّر بتعاون فوري وسط أجواء مرحة أثارت تفاعل الجمهور. وانتشرت التعليقات التي أشادت بعفويتها، معتبرة أنّ ما قامت به يعكس شخصيتها الحقيقية التي لا تتصنع ولا تتردد في طلب المساعدة عند الحاجة.

سيلينا غوميز تطلب من الباباراتزي إرجاع سيارتها لأنها لم تعرف كيف تفعل ذلك بنفسها! 😂🚗

pic.twitter.com/kr9YrwIySt — Celebs Arabic (@Celebs__Arabic) December 2, 2025

وكانت سيلينا قد حضرت مؤخراً حفل الجمعية السنوي لمتحف الأكاديمية للأفلام في برفقة زوجها، المنتج بلانكو، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت. هذا الظهور الجديد أعاد تسليط الضوء على العلاقة المستقرة التي تجمعهما، والتي تحظى باهتمام كبير من جمهورها حول .

وبينما واصل رواد السوشيال ميديا تداول الفيديو بكثافة، أشار كثيرون إلى أن هذا النوع من المواقف البسيطة هو ما يجعل سيلينا واحدة من أكثر النجمات قرباً من الجمهور، باعتبارها تتصرف بعفوية لا تخفيها الشهرة ولا الأضواء.