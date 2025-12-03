رابعة الزيات وثلاثة من أبرز المؤثرين يكشفون أسرار القوة والإيمان في “المؤثر الحقيقي – The Real Influencer”

الأخبار
فن

2025-12-03 | 07:50
في حلقة جديدة تحمل الكثير من الصدق والقوة، تستقبل الاعلامية اللبنانية ريما كركي في برنامج “المؤثر الحقيقي – The Real Influencer” الإعلامية رابعة الزيات وثلاثة من أبرز المؤثرين هم، بيتر غنيمة، آية خياط، ومحمد المصري، في مساحة اعتراف نادرة تكشف قصصاً وتجارب تهزّ المشاعر وتُعيد تعريف معنى التأثير الحقيقي.

حلقة تذهب بعيداً في تفاصيل التجارب الشخصية التي غيّرت حياة هؤلاء، وتحوّلت إلى محطات قوة ألهمت جمهورهم ودفعتهم نحو التأثير الحقيقي.

حيث تكشف عن مزيج من القصص القاسية واللحظات الدافئة، وتقدّم نموذجاً مختلفاً عن المحتوى السطحي، لتقول إن التأثير لا يصنعه عدد المتابعين، بل الحقيقة التي يحملها صاحب التجربة.

الجمهور سيشاهد اعترافات لأول مرة، ووجوهاً اعتاد عليها على المنصّات، لكن بنبرة أكثر عمقاً ووضوحاً. الحلقة تفتح المجال لنقاشات أكبر حول دور المؤثرين في صناعة الأمل لا الاستعراض، وتمهّد لمزيد من الحلقات التي تضع التجربة الإنسانية في قلب المحتوى.

تُعرض الحلقة مساء غد الخميس الساعة 22:00 على شاشة الجديد، والجمعة الساعة 21:00 على قناة "الجديد فن" عبر يوتيوب.

