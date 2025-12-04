دانييلا رحمة تستعرض اشهر حملها الاخيرة وشوبينغ المولود يثير التكهنات حول جنسه

الفيديو حمل طابعاً عفوياً وهادئاً، فيما لفت نظر المتابعين وجود ملابس أطفال باللون الزهري، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن المولود قد يكون فتاة، رغم استمرار دانييلا في الصمت حول هذا الموضوع.

ولم تقتصر جولة التسوّق على مستلزمات الطفل، بل ظهرت دانييلا أيضاً وهي تختار إطلالات لها، مؤكدة من خلال ظهورها أن الحامل قادرة على الحفاظ على أناقتها بأسلوب عصري ومريح. الفيديو حقق انتشاراً سريعاً، وتلقيت دانييلا رسائل دعم ومحبة من متابعيها الذين عبّروا عن حماسهم لاقتراب موعد الولادة وتمنّوا لها ولطفلها الصحة والسلامة.